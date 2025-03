Koeman moet Gravenberch vervangen bij Oranje: basisplaats lonkt voor Ajax-uitblinker

Ronald Koeman heeft voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League een streep moeten zetten door de naam van . De middenvelder heeft woensdag het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. Koeman heeft besloten om géén vervanger op te roepen en gaat het wegvallen van Gravenberch dus opvangen met de spelers die hij deze week al tot zijn beschikking had. Een basisplaats voor is niet uitgesloten.

Het wegvallen van Gravenberch is een fikse aderlating voor Oranje. De voormalig Ajacied is bij Liverpool bezig aan een geweldig seizoen en is een van de uitblinkers in het elftal van trainer Arne Slot, dat hard op weg is naar de landstitel. De voorbije week moesten Liverpool en Gravenberch echter twee dompers verwerken. Ze moesten in de achtste finales van de Champions League hun meerdere erkennen in Paris Saint-Germain en in de finale van de League Cup trok Newcastle United aan het langste eind. Gravenberch zal erop gebrand zijn geweest om bij Oranje het goede gevoel weer op te krikken, maar zal dus niet in actie komen tegen Spanje.

Wie vervangt Gravenberch?

Gravenberch vormde in de thuiswedstrijd tegen Hongarije in november - waarin Oranje kwalificatie voor de laatste acht van de Nations League veiligstelde - nog een middenveld met Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders. De Jong en Reijnders zijn op dit moment beschikbaar voor het thuisduel met Spanje en zullen naar verwachting aan de aftrap verschijnen, maar wie completeert het middenveld van Oranje? Koeman heeft verschillende opties. Na het uitvallen van Jerdy Schouten en Gravenberch heeft de bondscoach de volgende middenvelders nog tot zijn beschikking: Teun Koopmeiners, Kenneth Taylor en Mats Wieffer. Laatstgenoemde werd afgelopen maandag bij de selectie gehaald, niet in de laatste plaats omdat De Jong een dag eerder de wedstrijd van FC Barcelona nog moest laten schieten wegens ziekte.

Xavi Simons, Justin Kluivert en eventueel zelfs Memphis Depay en Noa Lang kunnen in geval van nood ook als middenvelder uit de voeten, maar dan wel op de nummer 10-positie. Koeman speelt echter niet met een ‘echte’ tien, waardoor Simons en Kluivert niet meteen een serieuze optie lijken. De speler in de huidige selectie die qua voetballer het meest op Gravenberch lijkt, is Taylor. Zijn goede prestaties aan het einde van het seizoen 2021/22 waren voor Ajax reden om geen vervanger voor de naar Bayern München vertrokken Gravenberch aan te trekken. Vervangt Taylor zijn goede vriend nu ook tegen Spanje? De geboren Alkmaarder is bij Ajax bezig aan een goed seizoen. Na 44 duels in alle competities staat de teller op veertien doelpunten en zeven assists. Zijn laatste minuten in het Nederlands elftal dateren echter van 24 maart 2023. Taylor had toen een basisplaats tegen Frankrijk, maar werd door Koeman al na 33 minuten naar de kant gehaald.

Taylor, of toch Wieffer of Koopmeiners?

Taylor behoorde bijna twee jaar niet tot de selectie van Oranje. Meteen een basisplaats tegen Spanje, dat mogelijk met het ijzersterke trio Pedri, Martín Zubimendi en Fabían Ruiz zal aantreden, lijkt dan ook wat voorbarig. Wieffer en Koopmeiners zijn de andere opties voor Koeman. Wieffer zou als controleur naast spelverdeler De Jong kunnen spelen, waardoor Reijnders wat meer vrijheid heeft om naar voren te spelen. Koopmeiners heeft dit seizoen bij Juventus ook regelmatig als controlerende middenvelder gespeeld. De laatste wedstrijden was hij echter óf aanvallende middenvelder óf rechtsbuiten. In de laatste interland van 2024 tegen Bosnië-Herzegovina vormden Wieffer en Koopmeiners een koppel op het middenveld.

Wie moet Ryan Gravenberch vervangen tegen Spanje? Laden... 34.4% Kenneth Taylor 36.6% Teun Koopmeiners 20.4% Mats Wieffer 8.6% Iemand anders, namelijk: 93 stemmen

