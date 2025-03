Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz neemt opvallend besluit, drie dagen na duel in Londen

PSV-trainer Peter Bosz heeft in zijn opstelling voor het uitduel met RKC Waalwijk van zaterdagavond een plekje ingeruimd voor . Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Een basisplaats voor de international van Marokko zou opvallend zijn, omdat hij eerder deze week nog buiten de selectie werd gelaten voor de return tegen Arsenal in de achtste finales van de Champions League. Saibari was voor de zoveelste keer te laat gekomen en mocht om die reden zelfs niet op de bank plaatsnemen in het Emirates Stadium.

PSV wist op voorhand dat het een - zachtjes uitgedrukt - lastig verhaal zou gaan worden om zich op bezoek bij Arsenal alsnog te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Bosz ging in de heenwedstrijd in Eindhoven met 1-7 onderuit en kon daardoor na de eerste negentig minuten al een streep zetten door een ticket voor de volgende ronde. Bosz koos er in de return dan ook voor om een aantal spelers rust te geven. Saibari zat zelfs helemaal niet bij de selectie. Ook de middenvelder leek in eerste instantie rust te krijgen van Bosz, maar de coach vertelde na afloop dat de international van Marokko om een andere reden buiten de selectie was gelaten.

“Hij was voor de zoveelste keer te laat. Het was niet de eerste keer en ook niet de vijfde keer. Ik was er klaar mee en heb hem in het hotel gelaten”, zo klonk het. PSV heeft echter al ‘een streep onder de zaak gezet’, zo schreef clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vrijdag op X. In een gesprek tussen Bosz en Saibari zou de lucht volledig geklaard zijn. Saibari zou met een ‘oplossing’ zijn gekomen, zo liet Bosz weten op zijn persconferentie. Hij keert zaterdagavond mogelijk zelfs terug in de basiself. Dat kan ook niet los worden gezien van de fitheid van Jerdy Schouten. De controleur is een vraagteken voor het duel met RKC. Dat geldt ook voor Richard Ledezma. Mauro Júnior is er sowieso niet bij in Waalwijk, ook Malik Tillman en Ricardo Pepi zullen niet in actie komen. Waar Tillman op de weg terug is, komt Pepi dit seizoen helemaal niet meer in actie.

Basisplaats voor Dest

Bosz moet dus puzzelen voor de ontmoeting met RKC. Walter Benítez staat uiteraard onder de lat. Het AD verwacht dat Sergiño Dest een week na zijn rentree als invaller nu ook zijn eerste basisplaats heeft sinds zijn akelige knieblessure. De vleugelverdediger wordt achterin vergezeld door Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Tyrell Malacia. Het middenveld wordt gecompleteerd door Guus Til en Joey Veerman, terwijl Ivan Perisic, Luuk de Jong en Noa Lang voor de doelpunten moeten gaan zorgen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Dest, Flamingo, Boscagli, Malacia; Veerman, Saibari, Til; Perisic, De Jong, Lang.

De ontmoeting tussen RKC en PSV begint zaterdag om 20.00 uur. De Eindhovenaren verkleinen bij winst de achterstand op Ajax tot vijf punten. De koploper uit Amsterdam komt zondagmiddag in actie, thuis tegen AZ. Francesco Farioli kiest in de topper in de Johan Cruijff ArenA mogelijk voor tien andere namen ten opzichte van het duel met Eintracht Frankfurt van afgelopen donderdag.

