Het ging vóór de aftrap al mis bij PSV: 'Dat doe je bij zo'n wedstrijd toch niet? Direct ontslaan!'

Mike Verweij heeft geen goed woord over voor het feit dat de spelers van PSV zondagmiddag voorafgaand aan de ontmoeting met Ajax het veld betraden met hun kinderen. De verslaggever van De Telegraaf kon daar al zien dat het mis zou gaan voor de regerend landskampioen. Volgens Verweij liet PSV daarmee zien dat de focus totaal niet op de belangrijke wedstrijd lag. Valentijn Driessen is het eens met zijn collega en vraagt zich af wat het nut ervan is om je kind - in sommige gevallen nog baby’s - mee te nemen naar zo’n duel.

Het duel tussen PSV en Ajax stond flink onder hoogspanning. Het verschil tussen beide ploegen was bij aanvang zes punten in het voordeel van de Amsterdammers. PSV moest dus winnen om de titelstrijd weer open te gooien, maar gaf vanaf de eerste minuut niet thuis. De verwachte Eindhovense storm bleef uit en Ajax bleef vrij eenvoudig overeind. De sfeer in het Philips Stadion was tam. Alleen bij de veldbetreding door beide ploegen kreeg je het idee dat er écht iets op het spel stond voor de thuisploeg, al zorgden de harde knallen ook voor huilende kinderen. Jonge kinderen die met de spelers het veld op mochten lopen, schrokken van het vuurwerk. Het zoontje van Luuk de Jong, dat met zijn vader het veld betrad, was zelfs in tranen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Koeman geeft ijzingwekkend signaal af aan de Eredivisie'

“Weet je waar ik zag dat het misging? Toen ze met hun kinderen het veld op kwamen. Dat doe je bij zo’n wedstrijd toch niet?”, zo zegt Verweij daags na de ontmoeting tussen PSV en Ajax in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Dan laat je toch zien dat je de focus overal op hebt, behalve op de wedstrijd? Ik vind dat degene die dat bedacht heeft bij PSV, die moeten ze direct ontslaan”, zo laat de verslaggever er geen misverstand over bestaan. Verweij kreeg op dat moment weliswaar ‘nog niet’ meteen het idee dat het een ‘gelopen wedstrijd’ was, maar hij vond het dus wel ‘heel gek’. “Waarom kom je met kinderen het veld op? Doe dat tegen, pak hem beet, Almere City of RKC. Maar waarom doe je dat bij zo’n wedstrijd? Die kinderen kregen ook nog een paar knallen te verduren, in de zin van dat belachelijk harde vuurwerk weer. Nou, er moesten een paar kinderen huilen, begreep ik. Wat voegt het toe?”

LEES OOK: Van der Vaart haalt uit naar ESPN: 'Zit hij daar met een PSV-shirt aan?'

Driessen sluit zich aan bij de woorden van Verweij. “Dat vond ik ook. Net voor aanvang van de wedstrijd stond ik in de perskamer, keek ik naar buiten en toen kwam Jerdy Schouten aanrijden met zijn vrouw en uit de auto kwam ook een baby. Nou, die is volgens mij nog geen één jaar, want die is rond het EK geboren. Dan denk ik ook: wat voor plezier doe je zo’n baby om die mee te nemen naar zo’n wedstrijd? Het zal er allemaal wel bij horen, maar wat Mike ook terecht opmerkt, op zo’n moment laat je zien dat je meer gefocust bent op je kind dan op de wedstrijd die gewonnen moest worden”, zo stelt Driessen, die er geen boodschap aan heeft dat de PSV-spelers zeggen dat zij ‘die knop heel goed om kunnen draaien’. “Nou, ze konden die knop helemaal niet omdraaien”, zo klinkt het.

© ESPN

Supporters leveren kritiek op actie PSV

Verweij en Driessen zijn overigens niet de enigen die hun frustratie uiten over het idee van PSV om de spelers met hun kind(eren) het veld te laten betreden. Op social media klinkt er eveneens veel kritiek op deze actie. “Voor het betreden van het veld stonden de koppen bij Ajax gefocust. Bij Ajax waren ze achter hun kinderen aan het rennen, want ze mochten mee het veld op. Er werd wat gelachen en Ajax dacht er het zijne van. Aan alles zag je dat Ajax 100% leverde en met een resultaat bezig was”, zo schrijft iemand op X. Volgens een ander kon je voor de wedstrijd ‘al zien dat het niks werd’. “PSV - Ajax en dan met je kinderen het veld op komen…”, zo klinkt het. Weer een ander deelt die mening en plaatst bij een foto van doelman Walter Benítez met zijn kind de tekst: ‘Hier ging het al mis….’.

Stop met eren tijdens dit soort wedstrijden, niet meer met eigen kinderen het veld op en geen ander opkomstnummer dan Simply the Best! Is dat zo moeilijk?! #psvaja — Kimmie (@rvdkimmenade) March 30, 2025 Hier ging het al mis…. pic.twitter.com/HVGDLWtwtV — Edwin de Jong (@edwin_de_jong) March 31, 2025 Volledig mee eens. Volle focus moet op de wedstrijd zijn en als je één minuut voor het begin van de wedstrijd nog met je eigen kinderen bezig bent is dat niet verstandig inderdaad. — krIJn (@KrijnQ) March 30, 2025 Voor het betreden van het veld stonden de koppen bij Ajax gefocust. Bij PSV waren ze achter hun kinderen aan het rennen, want ze mochten mee het veld op. Er werd wat gelachen en Ajax dacht er het zijne van. Aan alles zag je dat Ajax 100% leverde en met een resultaat bezig was — Roger Jansen (@WhiteChunky) March 31, 2025 Uiteraard wel!



Nu meer dan ooit super veel te bespreken. (En af te kraken 😜)



- Hoezo kinderen mee in de armen het veld op?

- Spelers die goed waren gister (2)

- Bosz die tactisch keihard faalde

- Ten Hag?

- Spelers die niet voldoen (veel)

- Hoe verder?

- Plek 2, 3 of 4? — PSVSupp1913 (@PSVSupp_Nijkerk) March 31, 2025 Je kon voor de wedstrijd al zien dat het niks werd. Psv - ajax en dan met je kinderen het veld op komen... — busje komt zo (@Fliplaarakker) March 31, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗

👉 We telden minstens zes fouten bij PSV - Ajax, waarvan er vier uitvielen in het voordeel van PSV en twee in het voordeel van Ajax. 🔗

👉 Noa Lang verloor tijdens PSV - Ajax de controle, na een overtreding van Davy Klaassen. 🔗

👉 Mika Godts wees PSV driemaal af. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax." 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗