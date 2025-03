Van der Vaart haalt uit naar ESPN: 'Zit hij daar met een PSV-shirt aan?'

Rafael van der Vaart ergerde zich tijdens PSV - Ajax aan commentator Vincent Schildkamp van ESPN. Volgens Van der Vaart beoordeelde Schildkamp een overtreding in de eerste helft volledig verkeerd. “Heeft hij een PSV-shirt aan?”

In de 33ste minuut floot Serdar Gözübüyük voor een overtreding van Olivier Boscagli op Brian Brobbey. Die vrije trap resulteerde uiteindelijk in de 0-1 van Davy Klaassen. Schildkamp zei tijdens de wedstrijd: “Het is soms wel wat theatraal hoe Brobbey de tikjes verwerkt, dat is nog een understatement. Het is echt minimaal contact met Boscagli, als er überhaupt al sprake van is.”

Het contact leek licht, maar de keuze om een vrije trap te geven was begrijpelijk omdat Boscagli simpelweg te laat was. Dat vond ook Van der Vaart. “Ik dacht dat de commentator bij ESPN een PSV-shirt aan had. De analisten ook. Hij wordt toch gewoon op z’n voet geraakt en daarna nog met een soort bodycheck. Dat is gewoon een overtreding. Het was in ieder geval niet honderd procent zeker géén overtreding. Ze maakten er een heel punt van, maar het was gewoon een overtreding, punt.”

“Als Boscagli de voet van Brobbey niet raak, is het alsnog een overtreding met z’n lichaam”, aldus Van der Vaart, die bijval krijgt van voormalig PSV-middenvelder Ibrahim Afellay. “Al is er even contact, dan is dat genoeg. Op die snelheid word je dan uit balans gebracht.”

Van der Vaart voor het eerst trots op Ajax

Over het optreden van Ajax is Van der Vaart goed te spreken. "Dit seizoen is natuurlijk echt bizar. We zijn er blij mee. Ook met de manier waarop. Vandaag dacht ik voor het eerst: nu ben ik echt trots op Ajax. We waren gewoon heer en meester in Eindhoven. PSV had niks te vertellen."

