PSV treft de op één na waardevolste ploeg ter wereld

Op dinsdagavond 4 maart 2025 staat een spannende ontmoeting op het programma tussen PSV en Arsenal. Beide teams treffen elkaar in een wedstrijd die niet alleen op het veld, maar ook op financieel vlak interessant is. De transferwaardes van de spelers van beide clubs verschillen aanzienlijk. Hoe verhouden de Estimated Transfer Values (ETV) van de spelers zich en wat betekent dit voor de wedstrijd?

De Estimated Transfer Value (ETV) is een schatting van de transferwaarde van voetballers wereldwijd. Deze waardes worden gepubliceerd door FootballTransfers en zijn gebaseerd op factoren zoals leeftijd, positie, prestaties en contractduur. Het model maakt gebruik van machine learning en historische data om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te geven van de marktwaarde van spelers. Dit biedt clubs, spelers en fans inzicht in de financiële kracht van teams.

PSV

PSV heeft een totale selectie-waarde van €362.573.647. De meest waardevolle spelers binnen de selectie zijn Johan Bakayoko (€39.081.295), Joey Veerman (€36.720.713), Jerdy Schouten (€36.150.106), Malik Tillman (€34.749.998), en Sergiño Dest (€26.394.786). Ondanks de relatief lagere transferwaardes - ook in de vorige ronde tegen Juventus was het verschil met de tegenstander groot - blijft de club competitief in de Champions League.

Arsenal

Arsenal heeft een indrukwekkende totale selectie-waarde van €1.082.040.519. Daarmee is het na Manchester City (1,24 miljard euro) de meest waardevolle selectie ter wereld. De meest waardevolle spelers zijn Martin Ødegaard (€127.466.667), Bukayo Saka (€124.351.642), Declan Rice (€119.956.682), William Saliba (€79.520.000), en Gabriel dos Santos Magalhães (€74.366.714). In vergelijking met PSV, heeft Arsenal een aanzienlijk hogere financiële financiële slagkracht, wat hen in staat stelt om te investeren in spelers van topkwaliteit.

Top 5 meest waardevolle spelers per club

PSV:

Johan Bakayoko – €39.081.295 Joey Veerman – €36.720.713 Jerdy Schouten – €36.150.106 Malik Tillman – €34.749.998 Sergiño Dest – €26.394.786

Arsenal:

Martin Ødegaard – €127.466.667 Bukayo Saka – €124.351.642 Declan Rice – €119.956.682 William Saliba – €79.520.000 Gabriel dos Santos Magalhães – €74.366.714

PSV en Arsenal treffen elkaar dinsdagavond om 21.00 uur in het Philips Stadion. De afgelopen twee seizoenen bewees PSV al niet onder te hoeven doen voor de Londenaren. In zowel 2022 (2-0 zege in de Europa League) als 2023 (1-1 in de Champions League) wist PSV een resultaat te boeken tegen Arsenal. Lukt dat nu ook, midden in de sportieve crisis waarin de ploeg van Peter Bosz zich bevindt?