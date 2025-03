Gertjan Verbeek spreekt zich live op tv uit over mogelijke terugkeer bij sc Heerenveen

Gertjan Verbeek spreekt zich zondagochtend live op ESPN uit over een mogelijke terugkeer als hoofdtrainer van sc Heerenveen. De Friese club is na het vertrek van Robin van Persie naar Feyenoord op zoek naar een nieuwe coach. Verbeek zegt open te staan voor de klus, maar geeft tevens aan dat hij nog niet is benaderd.

Volgens de laatste berichten geldt Rick Kruys (39), de huidige hoofdtrainer van FC Volendam, als een van de belangrijkste kandidaten om het hoofdtrainerschap van sc Heerenveen op zich te nemen. Johan Derksen sprak zich donderdag in Vandaag Inside echter uit voor een terugkeer van Verbeek, die in het verleden acht seizoenen als assistent van Foppe de Haan in het Abe Lenstra Stadion werkte en later vier jaar lang als hoofdtrainer voor de groep stond.

ESPN-presentator Wouter Bouwman vraagt Verbeek op de man af of hij openstaat voor een - al dan niet tijdelijke - terugkeer op de bank van Heerenveen. "Je zou zeggen Heerenveen is op zoek naar iemand met een echt Heerenveen-hart, met veel ervaring en die de jongens er goed bij kan houden op het einde van het seizoen. Een type-Verbeek?" De 62-jarige trainer reageert lachend: "Het is heel jammer dat jij niet in de directie zit, Wouter."

"Ze zullen een profielschets gemaakt hebben en daar zullen ze naar op zoek zijn", vervolgt Verbeek. "Ferry de Haan (algemeen directeur, red.) heeft al aangegeven dat ze in eerste instantie op zoek zijn naar een oplossing voor de lange termijn, dus niet voor de voor de komende paar maanden." Bouwman ziet dat niet als obstakel: "Jij hebt toch ook volgend jaar tijd?" Verbeek bevestigt: "Ik heb tijd genoeg. En ik heb ook altijd aangegeven dat, mocht het zo zijn dat ik wat kan betekenen voor de club, dat dat altijd mijn voorkeur heeft. Maar afijn, zij zijn degenen die het beleid moeten maken. Op dit moment is er geen contact geweest, dus ze zullen wel met andere namen bezig zijn. Nee, ook niet met mijn zaakwaarnemer. Die heb ik ook niet meer, trouwens", besluit Verbeek lachend.

