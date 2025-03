Carel Eiting laat Vincent Schildkamp vol ongeloof achter: 'Nee, dat meen je niet!'

Sparta Rotterdam is in het duel met PEC Zwolle (1-1) een strafschop ontnomen, zo oordeelt middenvelder . Scheidsrechter Rob Dieperink kende de Kasteelharen aanvankelijk een strafschop toe, maar na ingrijpen van de VAR, die de scheidsrechter naar het scherm liet komen, werd deze teruggedraaid. ESPN-commentator Vincent Schildkamp kon de woorden van Eiting niet geloven.

Dieperink legde de bal in eerste instantie op de stip nadat Sparta-aanvaller Joel Ideho naar de grond ging na een vermeende overtreding van PEC-verdediger Olivier Aertssen, die zijn voet voor die van de buitenspeler had gezet. De uit Borculo afkomstige arbiter was gedecideerd, maar wat na ruim dertig seconden toch gesommeerd om de beelden te bekijken. Na het zien van de beelden besloot hij de penalty in te trekken.

Als het aan 'scheidsrechter' Eiting had gelegen, dan was de penalty niet teruggedraaid. "Ik heb hem nu maar vanuit één hoek teruggezien, dat is één bepaalde hoek waarin het duidelijk een penalty is. Maar ja, ze zullen vast een reden hebben waarom het geen penalty is", aldus de huurling van FC Twente voor de camera van ESPN. "Ik weet niet of ik objectief ben, maar dit is wel een penalty."

Schildkamp spreekt de middenvelder vervolgens vol verbazing tegen. "Nee, dat meen je niet'', reageert hij. ''Vind jij van niet?'', vraagt Eiting vervolgens. ''Ik vind het wel een penalty. Je beschermt die bal natuurlijk met je been. Dus ik vind het een vrij logische beweging van Ideho'', aldus de 27-jarige linkspoot Schildkamp is duidelijk en stelt dat Eiting is gezakt voor de scheidsrechterscursus. "Ja, in jouw ogen hè, haha. Ik ken een paar Spartanen die denken dat ik geslaagd ben", lacht Eiting tot besluit.

"Ik ken een paar Spartanen die vinden dat ik geslaagd ben" 😅 — ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2025

