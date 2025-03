VI brengt grote problemen bij Sparta aan het licht: 'Onwerkbare situatie'

Binnen de scouting van Sparta Rotterdam is een 'onwerkbare situatie' ontstaan, meldt Voetbal International. Er zou ontevredenheid zijn over het nieuwe beleid van de Spangenaren. Rick van der Meer heeft de deur al achter zich dicht getrokken bij Sparta Rotterdam, terwijl technisch manager Jasper Gudde en scout Bart Latuheru ook willen vertrekken. Technisch directeur Gerard Nijkamp is echter niet voornemens om het tweetal te laten gaan.

Tegenover VI geeft Gudde aan dat 'deze gijzeling fysiek en mentaal zijn tol begint te eisen'. De technisch manager wil inhoudelijk niet verder ingaan op de situatie bij de Kasteelclub. Latuheru, die zich afgelopen donderdag ziekmeldde, hoopt op 'een snelle en nette oplossing'. De kans dat dat ervan gaat komen lijkt klein. Gudde en Latuheru kwamen de voorbije weken met meerdere voorstellen, maar telkens krijgt het duo nul op het rekest.

"Volgens Sparta is er helemaal geen sprake van een verziekte werksfeer", schrijft VI. In tegenstelling tot de zieke Latuheru, is Gudde momenteel nog 'gewoon' aan het werk. "Hij houdt zich vooral bezig met Jong Sparta en het elftal voor spelers onder negentien jaar. Bij het eerste elftal worden hij en Latuheru niet meer betrokken sinds de komst van de nieuwe trainer Maurice Steijn."

Gudde en Latuheru voelen zich niet goed bij Sparta-koers

Volgens VI voelen beide medewerkers zich 'niet langer senang' bij de koers die Sparta heeft ingezet na het ontslag van trainer Jeroen Rijsdijk. De huidige oefenmeester van Almere City werd 1 november ontslagen bij de Spangenaren. Het huidige beleid van Sparta is anders dan hetgeen waar ze zich contractueel aan hebben geconformeerd.

"Gudde en Latuheru zijn ook niet betrokken geweest bij de afgelopen winterse transferwindow, waarin Sparta Rotterdam Carel Eiting en Mitchell van Bergen huurde van FC Twente en Kristian Hlynsson op huurbasis overnam van Ajax. De wekelijkse vergadermomenten tussen de scouts, Nijkamp en de staf van het eerste elftal, bestaan ook niet meer", vervolgt het medium.

Verder is er ook onvrede over de sfeer binnen de club. Onder leiding van Nijkamp is er geen sprake meer van een ontwikkelcultuur, terwijl een aantal medewerkers een 'totaal gebrek aan empathie' voelt. Verder zorgt ook de manier waarop Rijsdijk ontslagen is voor 'veel irritatie'. Scouts vrezen dat het huidige beleid ten koste gaat van de jeugd van Sparta, iets wat juist de levensader is van Sparta.

Nijkamp wil niet reageren op onrust bij Sparta

"In deze fase heb ik niet de behoefte inhoudelijk te reageren", laat Nijkamp weten in een reactie. De huidige situatie bij Sparta is bij iedereen binnen de club, maar Nijkamp maakt zich, evenals algemeen directeur Manfred Laros, 'niet al te druk'. "Dat hoeft hij ook niet, want Sparta's raad van commissarissen vindt het blijkbaar ook allemaal prima dat twee gewaardeerde medewerkers, die op een positieve manier willen vertrekken, nu de ziektewet worden ingejaagd", stelt VI tot besluit.

