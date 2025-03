Twee Europese topcompetities maken zich op voor zinderende apotheose: Nederlanders kunnen elkaar pijn doen

Met acht punten meer dan PSV en nog ‘maar’ negen wedstrijden te gaan, ligt Ajax op koers voor het kampioenschap in de Eredivisie. Bayern München, Liverpool en Paris Saint-Germain hebben eveneens een forse voorsprong opgebouwd ten opzichte van de concurrentie. In Italië en Spanje is de spanning daarentegen om te snijden. FCUpdate.nl duikt in de titelstrijd in de vijf grootste competities van Europa.

Bundesliga

Na een rampzalig verlopen afgelopen seizoen had Bayern München het een en ander recht te zetten. De Duitse recordkampioen eindigde vorig jaar op liefst achttien punten van Bayer Leverkusen en moest in de strijd om de tweede plaats zelfs z’n meerdere erkennen in VfB Stuttgart. Nóg een jaar zonder kampioenschap kan natuurlijk niet in Beieren. Die boodschap hebben Vincent Kompany en zijn manschappen begrepen. Met acht punten meer dan Bayer Leverkusen en nog ‘maar’ negen wedstrijden te gaan lijkt een landstitel voor Bayern een formaliteit. Dit wil echter niet zeggen dat Der Rekordmeister in topvorm verkeert. De koploper leed afgelopen zaterdag nog een pijnlijke nederlaag tegen Bochum (2-3). Die verliespartij kwam Bayern echter niet duur te staan, want eerste achtervolger Bayer Leverkusen ging eveneens onderuit.

Bayer Leverkusen verbaasde vorig seizoen nog vriend en vijand door niet alleen ongeslagen kampioen te worden én de nationale beker te winnen, maar ook door te stoten tot de finale van de Europa League. Daarin ging het echter met ruime cijfers onderuit tegen Atalanta Bergamo. Het Europese avontuur van Xabi Alonso en zijn manschappen kwam dit seizoen al een stuk eerder tot een einde. Na de 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League ging ook de return tegen Bayern München verloren (0-2).

Premier League

In Engeland is het niet meer de vraag óf, maar wanneer Liverpool de kampioensbeker in de lucht zal gaan houden. De formatie van coach Arne Slot torent al maanden boven de rest uit en heeft momenteel vijftien punten meer dan Arsenal, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. The Gunners presteren echter zeer wisselvallig in competitieverband en lijken hun titelkansen onder meer om die reden al te hebben vergooid. Voor Liverpool is het desondanks zaak om zich snel te herpakken na de uitschakeling door PSG in de Champions League. Het elftal van Slot speelt zondag de finale van de League Cup tegen Newcastle United. Daarna staan er in de Premier League nog ontmoetingen met onder meer Tottenham Hotspur, Chelsea en Arsenal op het programma. Grote kans dat The Reds de landstitel nog vóór de kraker tegen Arsenal op 10 mei al in de wacht hebben gesleept.

Ligue 1

Wie dacht dat PSG na het transfervrije vertrek van Kylian Mbappé naar Frankrijk een dikke jas uit zou doen, is bedrogen uitgekomen. Er staat dit seizoen geen maat op de Parijzenaren. Ze zijn na 25 competitieduels nog ongeslagen. De voorsprong op nummer twee Olympique Marseille is negen wedstrijden voor het einde liefst zestien punten. Daar kwam van de week het succes in de Champions League tegen Liverpool nog bij. De ploeg van trainer Luis Enrique zit op rozen en kan dit weekeinde een grote stap zetten richting het kampioenschap. Olympique Marseille is zondagavond te gast in het Parc des Princes. Bij winst wordt het verschil ten opzichte van de rivaal vergroot tot negentien punten en kan de champagne haast al ontkurkt worden.

Serie A

In Italië is het na twee dominante kampioenschappen ouderwets spannend. Napoli pakte in 2023 de titel met een voorsprong van zestien punten op nummer twee Lazio, vorig jaar had Internazionale er liefst negentien meer dan stadsgenoot AC Milan. Daarmee onttroonde Inter kampioen Napoli, dat na een dramatisch seizoen op de tiende plek was geëindigd. De club uit het zuiden van het land is echter terug van weggeweest en doet volop mee om de landstitel. Wat heet. Internazionale gaat op dit moment aan de leiding, maar de voorsprong op nummer twee Napoli is slechts één punt. Atalanta Bergamo volgt op twee punten van de Napolitanen en doet dus ook nog volop mee om de eerste plaats.

De komende speelronde belooft wat dat betreft enorm belangrijk te worden voor het verloop van de titelstrijd. In Bergamo staat zondagavond de kraker tussen Atalanta en Internazionale op het programma. Bij verlies lijkt het Atalanta van Marten de Roon het kampioenschap te kunnen vergeten, maar bij winst komt het naast Stefan de Vrij, Denzel Dumfries en consorten. Napoli kan eerder op de zondag de koppositie al tijdelijk heroveren. Dan moet het wel zien te winnen van laagvlieger Venezia.

Solo 10 giornate al termine del campionato, chi vince? 👀 pic.twitter.com/6ml1RTTLDo — Lega Serie A (@SerieA) March 10, 2025

Primera División

Spanje maakt zich evenals Italië op voor een zinderende apotheose van de titelstrijd. FC Barcelona heeft op dit moment de beste papieren. De Catalanen veroverden 57 punten uit 26 wedstrijden en gaan daarmee aan kop. Real Madrid heeft evenveel punten, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. De voorsprong van de eeuwige rivalen op Atlético is één punt. De formatie van coach Diego Simeone heeft evenals Real één wedstrijd meer gespeeld dan FC Barcelona. Waar in Italië de kraker tussen Atalanta Bergamo en Internazionale op het programma staat, kijkt men in Spanje reikhalzend uit naar de ontmoeting tussen Atlético Madrid en FC Barcelona. Frenkie de Jong en consorten hopen Atlético een nieuwe klap uit te delen, na de pijnlijke uitschakeling door Real in de achtste finales van de Champions League.

Wie denk jij dat er kampioen worden in de vijf grootste Europese competities? Laden... 85.7% Bayern München, Liverpool, PSG, Internazionale en FC Barcelona 14.3% Bayern München, Liverpool, PSG, Napoli en Real Madrid 0% Bayern München, Liverpool, PSG, Atalanta Bergamo en Atlético Madrid 0% Anders, namelijk: 7 stemmen

