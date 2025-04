Drenthe ging bij Real Madrid bijna op de vuist: 'Goed dat ze ons uit elkaar haalden'

Oud-voetballer Javier Saviola heeft een opmerkelijke anekdote gedeeld over . De inmiddels 43-jarige ex-middenvelder van onder meer FC Barcelona en Real Madrid stelt dat hij in zijn tijd bij de Madrilenen bijna op de vuist ging met de enkelvoudig Oranje-international.

Saviola en Drenthe kwamen in de zomer van 2007 gelijktijdig bij Real Madrid terecht. Waar de Spaanse middenvelder de overstap maakte vanuit FC Barcelona, daar kwam de Nederlandse linkervleugelverdediger over van Feyenoord. Grote vrienden werden Saviola en Drenthe echter niet bij Real Madrid.

"Hij was een van de weinige spelers met wie ik ooit ruzie had", aldus Saviola in gesprek met het Spaanse Marca. De onenigheid tussen hem en Drenthe ontstond op de training. "Hij klaagde te veel en we begonnen elkaar te beledigen. Dat bleef zo doorgaan, tot in de sportschool. Het is maar goed dat ze ons snel uit elkaar hebben gehaald."

Saviola kende een weinig succesvolle periode bij Real Madrid en kwam in twee seizoenen tot slechts 31 wedstrijden, waarin hij vijfmaal trefzeker was en eenmaal een assist gaf. In de zomer van 2009 vertrok de veertigvoudig Argentijns international voor zo'n vijf miljoen euro naar het Portugese Benfica. Drenthe trok een jaar later de deur achter zich dicht bij De Koninklijke en werd achtereenvolgens verhuurd aan Hércules en Everton, waarna hij in de zomer 2021 transfervrij vertrok uit Madrid.

