Geplaagde Oosting niet te benijden: FC Twente-trainer kent nodige personele problemen

FC Twente-trainer Joseph Oosting staat voor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle voor een flinke puzzel in de voorhoede. De Drentse oefenmeester kan niet beschikken over de aanvallers en , terwijl Ricky van Wolfswinkel, en twijfelgevallen zijn.

Bij FC Twente zijn de prestaties de laatste weken niet om over naar huis te schrijven. Voor de interlandperiode werd een pijnlijke 2-6 nederlaag tegen Feyenoord geleden, die na de interlands werd opgevolgd met een teleurstellend 2-1 verlies op bezoek bij Heracles Almelo. Oosting en de zijnen hoopten in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard op eerherstel, maar gaven in de blessuretijd 1-0 voorsprong uit handen.

Het gemor bij de achterban neemt dan ook toe. De Twentsche Courant Tubantia stelde al dat de ploeg van Oosting alles kwijt is en dat niemand lijkt te geloven in een goede afloop. De oefenmeester zelf verlangt dat het niveau bij zijn omhoog gaat. "We hebben namelijk met elkaar afgesproken dat we iets willen bereiken”, laat hij weten op de website van FC Twente. “We hebben onze ambities en zijn ervan doordrongen dat we onze positie vast moeten houden en het liefst nog een plek stijgen op de ranglijst. Het zal niet makkelijk worden, maar dat is wel ons streven.”

Oosting mist tegen PEC veel aanvallers

Komende zondag gaat FC Twente op bezoek bij PEC Zwolle en voor dat duel kent Oosting de nodige personele problemen in de voorhoede. In de provinciehoofdstad van Overijssel kan hij niet beschikken over spits Sam Lammers en vleugelaanvaller Taylor Booth. Voor de van Rangers FC overgekomen puntspeler is het zelfs einde seizoen.

Daarnaast kent Oosting nog de nodige twijfelgevallen. "We moeten kijken of we Ricky van Wolfswinkel mee kunnen nemen. Dat geldt ook voor Naci Ünüvar. Morgen (zaterdag, red.) hebben we nog een training", geeft de oefenmeester te kennen. Of de 53-jarige coach zondag tegen PEC over rechtsbuiten Taha kan beschikken is ook nog maar de vraag. De Marokkaanse vleugelaanvaller ontbrak vrijdag op de training vanwege ziekte.

