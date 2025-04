LIVE Eredivisie | Eerste helft tussen AZ en RKC begonnen

AZ speelt dinsdagavond de inhaalwedstrijd in de Eredivisie tegen RKC Waalwijk. Na het 3-3 gelijkspel bij NEC van afgelopen weekend moet de ploeg van trainer Maarten Martens winnen van de hekkensluiter om niet nΓ³g verderop te raken in de strijd om de derde plaats. Gaat dat AZ lukken? Volg de wedstrijd van minuut tot minuut in dit liveverslag.

LIVE: AZ - RKC Waalwijk (Eredivisie) Sort by: Latest Oldest 11': Rakelings naast Oukili legt de bal handig neer voor Van de Venne, die maar rakelings naast schiet. 10': Loopactie Sadiq Deze bal richting Sadiq is net te scherp voor de rappe buitenspeler, anders had hij alle ruimte gehad. 9': RKC wil ontsnappen Zawada wil hier ontsnappen, maar wordt op de huid gezeten door vijf spelers van AZ. Daar kan hij het niet van winnen. 6': Eerste kans voor Parrott De eerste kans is voor Parrott na een paar snelle combinaties op de rechterkant. De Ierse spits kan de voorzet van Sadiq niet binnenschieten. 5': Vrije trap vliegt over De vrije trap van Koopmeiners zeilt hoog over. 3': Spelbeeld wordt duidelijk RKC laat de bal aan AZ en probeert zelf de linies dicht op elkaar te houden. Hier komen de Alkmaarders er via de vleugels doorheen en geeft Lelieveld een vrije trap weg. 1': RKC naar voren RKC wil tweemaal naar voren, maar de eenzame Zawada krijgt de bal niet bij een medespeler. 0': Afgetrapt in Alkmaar! Er is afgetrapt bij AZ - RKC! Zetten de Alkmaarders de achtervolging op Utrecht in, of pakt RKC een paar hele belangrijke punten? Opstelling RKC Waalwijk bekend Een verrassing bij RKC Waalwijk in de opstelling: Mohamed Ihattaren begint op de bank tegen AZ. Opstelling AZ bekend De opstelling van AZ is zojuist bekend gemaakt. Trainer Maarten Martens kiest met Eliah Dijkstra voor een basidebutant, hij vervangt Ernest Poku. πŸ“Š Poll: wat wordt de uitslag? Misschien wel laatste strohalm voor RKC Voor RKC Waalwijk is het duel in Alkmaar misschien wel een must win. De ploeg van trainer Henk Fraser staat laatste met zeventien punten uit 26 wedstrijden. Om nog een beetje zicht te houden op plek zestien, en eventueel zelfs nog plek vijftien, zal er gewonnen moeten worden van AZ. AZ wil goede zaken doen AZ is met Feyenoord, FC Utrecht en FC Twente verwikkeld in een strijd om de derde plaats. Na het teleurstellende gelijke spel van afgelopen zaterdag tegen NEC (3-3), zal de ploeg van trainer Maarten Martens erop gebrand zijn om de volle buit in eigen huis te houden. Welkom! Goedenavond! Welkom in het liveblog van de inhaalwedstrijd tussen AZ en RKC Waalwijk! Het duel begint om 20.00 uur in het AFAS Stadion.

