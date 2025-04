MLS grijpt in en treft maatregel rondom Messi

De Major League Soccer heeft besloten dat Yassine Cheuko in het vervolg niet meer langs het veld mag staan, zo maakte hij zelf bekend. De worstelaar is actief als bodyguard van en beschermde hem in het verleden meermaals tegen veldbestormers. De MLS zal die bescherming vanaf nu op zich gaan nemen. De bodyguard verzoekt de competitie om met hem samen te werken.

Nadat Messi in de zomer van 2021 de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain maakte, is Cheuko de bodyguard van de Argentijnse wereldster. De Frans-Tunesische MMA-vechter werd een van de vertrouwelingen van de wereldkampioen van 2022 en verkaste in 2023 met Messi mee naar Miami. In zijn tijd als bodyguard weerhield Cheuko veldbestormers er al meerdere keren van in de buurt van de routinier te komen.

In de toekomst zal Cheuko echter niet meer langs de lijn mogen staan bij wedstrijden van Inter Miami. “Ze willen me niet meer op het veld”, zo bevestigde de worstelaar in de podcast House of Highlights. Vanaf nu mag Cheuko enkel nog in de kleedkamer en de mixed zone komen. Op en rondom het veld zal de MLS de beveiliging zelf voor de rekening nemen, waarbij er extra focus zal liggen op het beschermen van Messi. Die keuze kan Cheuko accepteren, maar volgens de bodyguard valt er nog wel ‘veel te verbeteren’.

Sinds Messi voor Inter Miami speelt, krijgt hij veel vaker te maken met veldbestormers dan in Europa het geval was. In bijna anderhalf jaar in Florida staat de teller volgens Cheuko al op zestien mensen. “Er is hier een groot probleem”, begint de beveiliger zijn oproep aan de Amerikaanse competitie. “Laat mij Messi gewoon helpen. Ik vind de MLS en de CONCACAF geweldig, maar we moeten samenwerken. Ik help graag, ik heb veel ervaring opgedaan in Europa.”

