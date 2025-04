Spelers van Feyenoord zetten één iemand in het zonnetje na zege op Fortuna

was zaterdag met twee doelpunten de grote man in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord (0-2). De middenvelder werd na afloop in het zonnetje gezet door zijn medespelers.

Na de overwinning liepen de spelers van Feyenoord gezamenlijk richting het uitvak. Givairo Read besloot Moder naar voren te duwen, waarna Moder uitbundig juichte met de meegereisde fans.

Artikel gaat verder onder video

Moder was in de tweede helft tweemaal trefzeker. Hij schoot in de 58ste minuut van dichtbij overtuigend raak en benutte in de 65ste minuut een strafschop. Zo verdubbelde Moder op één dag zijn totale doelpuntenproductie bij Feyenoord. Hij had tot voor zaterdag gescoord tegen Internazionale (in de Champions League) en Go Ahead Eagles (Eredivisie).

Jakub Moder neemt de penalty's bij Feyenoord

In gesprek met ESPN erkent Moder dat hij niet te boek staat als doelpuntenmachine. "Twee keer scoren, dat is nieuw. Ik heb vandaag twee keer gescoord, maar de complimenten behoren het team en de staf toe." Bij het nemen van penalty's voelt Moder zich prettig. "Ik heb in mijn profloopbaan nog geen penalty gemist. Ik weet niet of ik een specialist ben, maar de staf heeft mij aangewezen om penalty’s te nemen en daar voel ik me goed bij."

Logischerwijs werd de Pool verkozen tot man van de wedstrijd. Door zijn doelpunten legde Feyenoord de druk bij de nummer twee PSV, die nog twee punten voorsprong heeft op Feyenoord. Zaterdagavond om 20.00 uur speelt PSV thuis tegen Almere City.

