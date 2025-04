Van der Gijp zag Hazes van dichtbij aftakelen: 'Hij zei tegen me...'

Er komen steeds meer negatieve verhalen naar buiten over het verleden van André Hazes senior. De in 2004 overleden volkszanger is nog steeds populair bij een groot deel van Nederland, maar krijgt postuum ook de nodige kritiek. Oud-voetballer René van der Gijp was bevriend met Hazes en reageert bij Vandaag Inside op berichtgeving.

In een uitzending van De Klassenavond vertelde zoon André Hazes jr. (31) dat hij als kind soms bang was voor zijn vader. Hij was tien jaar toen zijn vader overleed aan twee hartinfarcten en een hartstilstand. Junior vertelde onder meer dat zijn vader uit woede met een kruk gooide. “Maar het plafond was te laag, dus die kreeg hij op zijn gezicht terug. Hij lag knock-out in huis, onder het bloed. Mijn moeder en mijn zus haalden de buren, ze dachten dat hij dood was. Ik was hem aan het deppen met een theedoek. Als jongetje van acht is dat gewoon niet gezond.”

Van der Gijp vertelt dat zijn vrouw Minouche al veertig jaar bevriend is met Rachel Hazes, de weduwe van André. “Ik kende hem goed. Ik ging af en toe mee met Minouche naar hen toe. Ik kon wel om André lachen, als we bijvoorbeeld samen aan het varen waren. Hij had goede verhalen. Maar zeker de laatste tien jaar moesten vanuit het Dijkzigtziekenhuis (tegenwoordig het Rotterdamse Erasmus MC, red.) weleens de auto’s die kant op rijden, met psychiaters en andere mensen, omdat het niet goed ging. Het ging de laatste tien jaar echt slecht.”

Van der Gijp over drankprobleem Hazes

Van der Gijp weet dat Hazes een alcoholprobleem had. “Als hij aan het drinken was, zei hij tegen mij: ‘Ik zuip niet voor niets, hè.’ Als ik om uitleg vroeg, zei hij: ‘Ik wil het allemaal vergeten. Ik kan er niet mee leven.’ Sowieso kon hij al niet leven voor die concerten, dat ging al niet. Daar werd hij zo nerveus van.”

Derksen leeft mee met Hazes jr.

Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen leeft mee met André Hazes jr na het zien van de beelden van De Klassenavond. “Hij had een stomdronken vader die losse handjes had. De mensen leren steeds meer slechte kanten van Hazes kennen, en hij had er nogal wat. Om te horen hoe junior nu over zijn vader spreekt… Iets ergers kan ik me niet voorstellen, dan dat je kinderen na je dood zo over je praten.”

