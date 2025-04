Van Hanegem: 'Ik trainde bij Feyenoord met zwarte spelers tegen witte'

Willem van Hanegem blikt in de podcast Kein Geloel terug op zijn periode als hoofdtrainer bij Feyenoord. De oud-voetballer vertelt een opmerkelijk verhaal: op de training liet hij zwarte spelers tegen witte spelers voetballen.

“Wat ik altijd het leukste vond: als het koud werd en het begon te sneeuwen, dan liet ik altijd wit tegen zwart spelen. Want ik had een stuk of elf, twaalf donkere spelers. Dat is geweldig”, blikt hij terug. “Dat vonden ze zelf hartstikke leuk altijd. Ze wachtten altijd tot het begon te sneeuwen. Dat is toch niets kwaads? Wij hadden echt veel donkere spelers.”

Artikel gaat verder onder video

Van Hanegem veroverde in het seizoen 1992/93 de landstitel met Feyenoord. De beste speler uit zijn selectie van destijds was Henk Fraser, zegt hij. “Die had nog veel meer uit zijn carrière kunnen halen. Dat was een atleet, gemeen als de zenuwen. Ulrich Gobbel was ook een geweldig ventje.”

Over een andere speler heeft de Kromme een opmerkelijke anekdote. John Metgod zat in de nadagen van zijn carrière, was op de bank beland en kon zich daar niet in vinden. “Hij kwam eens met z'n vrouw naar me toe. Ze begrepen niet waarom hij er niet in stond. Het was vervelend voor hem.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Cedric Hatenboer vertelt over zijn periode bij Feyenoord. "Frank Arnesen stuurde me weg, bizar." 🔗

👉 Feyenoord gaat een flinke zak geld binnenhalen: "Te Kloese kan zestig miljoen euro cashen." 🔗

👉 Hans Kraay junior ziet opvallende ontwikkeling bij Robin van Persie: "Jij gelooft me niet, maar..." 🔗

👉 Uitstekend nieuws voor Feyenoord: een belangrijke pion gaat zijn contract met een jaar verlengen. 🔗

👉 In-Beom Hwang schittert op het middenveld en probeert zich nu ook buiten de lijnen van waarde te maken. 🔗