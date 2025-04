Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz moet puzzelen in de verdediging

PSV neemt het zaterdagavond thuis op tegen Almere City. Op papier moet dat Peter Bosz een overwinning opleveren, maar de Eindhovenaren zijn de laatste maanden wat onvoorspelbaar. De trainer kent wat vraagtekens achterin, in de voorste linies beschikt Bosz over de belangrijkste namen.

Na het verlies tegen Ajax op 30 maart moet PSV de landstitel definitief uit zijn hoofd zetten. Toch moest de knop gelijk weer om: Feyenoord zit de ploeg van Bosz op de hielen in de race om plek twee. Het verschil tussen beide teams is vijf punten en op 11 mei moet PSV nog naar De Kuip. De Brabanders moeten dus nog flink aan de bak.

Te beginnen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Almere, die om 20.00 uur aanvangt. De doelman is gelijk een hoofdpijndossier voor Bosz, aangezien Walter Benítez een twijfelgeval is. De kans is groot dat Joël Drommel hem gaat vervangen. In de achterste lijn is ook de inzetbaarheid van Rick Karsdorp en Sergiño Dest twijfelachtig. Het is aannemelijk dat er geen risico wordt genomen met beide backs, waardoor Richard Ledezma zijn opwachting maakt als rechtsback. Mauro Júnior begint dan op de linkerflank, met Ryan Flamingo en Olivier Boscagli in het centrum.

Net als Benítez, Karsdorp en Dest zou ook voor Jerdy Schouten dit duel te vroeg kunnen komen. Aangezien Almere-thuis ook met een ander middenveld ingevuld kan worden, verwachten we Schouten in ieder niet in de basis. Een middenveld met Joey Veerman, Ismael Saibari en Malik Tillman ligt voor de hand, al kan ook Guus Til de voorkeur krijgen. In de aanval voorspellen we basisplaatsen voor Ivan Perisic, Luuk de Jong en Noa Lang, waardoor Johan Bakayoko op de bank begint.

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro; Veerman, Saibari, Tillman; Perisic, De Jong, Lang.

