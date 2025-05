Ajacied neemt afscheid: 'Speciale dank aan de Ajax-fans'

Doelman Matheus heeft via een bericht op Instagram afscheid genomen van de supporters van Ajax. Doordat de club heeft besloten de koopoptie in zijn huurcontract niet te lichten, staat de doelman voor een terugkeer bij SC Braga. Niettemin is hij Ajax dankbar.

“Bedankt, Ajax, dat ik hier een deel van mijn verhaal mocht schrijven”, schrijft Matheus vrijdag bij een video met hoogtepunten van zijn periode in Amsterdam. “Ik vertrek dankbaar, blij en vereerd om deel uit te hebben gemaakt van dit geweldige team. Het waren maanden waarin ik veel heb geleerd, vrienden heb gemaakt en veel van mezelf heb gegeven. Ik wil mijn teamgenoten en iedereen bij de club bedanken. En natuurlijk een speciale dank aan de fans, die er altijd voor me zijn geweest en me in elke wedstrijd hebben gesteund.”

Afgelopen winter kwam Matheus op huurbasis naar Ajax, nadat de club Diant Ramaj zag vertrekken naar Borussia Dortmund. Samen met Jay Gorter moest de Braziliaan uitmaken wie de stand-in van Remko Pasveer zou worden. Deze strijd werd gewonnen door de 33-jarige Matheus. Hij verving Pasveer toen hij een aantal maal verstek liet gaan vanwege een blessure. Matheus kwam, mede door de blessure van Pasveer, tot tien wedstrijden in het Ajax-shirt. Hoewel hij nu terugkeert naar Braga, ligt zijn toekomst daar waarschijnlijk niet: Grêmio hoopt hem terug te halen naar zijn thuisland Brazilië.

Het is de vraag hoe het keepersbestand van Ajax er volgend seizoen uitziet. De club gaat in gesprek met Remko Pasveer om zijn aflopende contract te verlengen. Maar omdat Jay Gorter ook op weg is naar de uitgang, gaan de Amsterdammers op zoek naar een nieuwe tweede doelman. Robin Roefs (NEC), Jeffrey de Lange (Olympique Marseille), Dominik Kotarski (PAOK Saloniki) en Kayne van Oevelen (FC Volendam) worden allemaal genoemd voor de vacante positie van reservedoelman.

