Wout Weghorst laat zich plots van hele andere kant zien

heeft zich onlangs van een hele andere kant laten zien, toen hij de tienjarige Ajax-supporter Do een hartverwarmende verrassing bezorgde. Do heeft al sinds haar geboorte te maken met schisis, een afwijking van de lip, en moest recent opnieuw worden geopereerd. Haar vader Jurgen vond het tijd dat Do in het zonnetje werd gezet en schreef een brief aan Weghorst.

In een video van ESPN, die onderdeel uitmaakt van de videoserie Voetbal Geeft, is te zien hoe Do verrast werd door Weghorst naar aanleiding van de brief van haar vader. "Ons kleine meisje Do wil alleen maar voetballen en ze heeft één hele grote droom: profvoetbalster worden bij Ajax. Do is net als ik geboren met een hazenlip. Zij werd direct na de geboorte geopereerd. Onlangs onderging zij opnieuw een zware operatie. Lange tijd mocht zij alleen vloeibaar voedsel eten en tot haar grote verdriet kon zij wekenlang niet voetballen", klinkt het.

Net als zijn dochter heeft ook vader Jurgen een hazenlip. "Ik weet als geen ander hoe pijnlijk het is om opmerkingen te horen en aangestaard te worden omdat jij er net even anders uitziet. Dat gun je je kind natuurlijk niet. Zou jij, haar grote idool, ons willen helpen om Do te verrassen en haar te laten ervaren dat ze een echte topper is?"

De brief van vader Jurgen greep Weghorst aan, die vervolgens wat persoonlijks deelde over een van zijn dochters. "Ik heb vier dochters en mijn tweede dochter is zelf ook geboren met een schisis", aldus Weghorst. "Dus ik hoop vooral voor haar dat ze weet dat ze oké is en goed is. En dat probeer ik ook mijn eigen kind mee te geven, dat het gewoon iets is wat haar uniek maakt. En uniek is alleen maar bijzonder."

Do in het zonnetje gezet door Weghorst

Weghorst werkt dus maar al te graag mee aan de verrassing van Do. De tienjarige Ajax-fan werd uitgenodigd op De Toekomst, het trainingscomplex van de Amsterdammers, voor een heuse Ajax-fotoshoot. Deze werd plots wel onderbroken toen Weghorst onverwachts opdook op een van de foto's. "Verrassing!” riep de Ajax-spits, die zich stiekem had verstopt achter het fotodoek. “Had je mij niet gehoord? Ik deed heel zachtjes.”

Daarna ging ook nog een andere grote wens van Do in vervulling. Samen met Weghorst mocht de tienjarige fan een balletje trappen. Alsof dat nog geen verrassing genoeg was, sloot ook doelman Remko Pasveer nog aan. Tot slot werd Do verrast met het feit dat ze met haar hele gezin naar een competitiewedstrijd van Ajax. Daar kreeg ze de foto van de Ajax-shoot overhandigd als aandenken.

Wout Weghorst verrast Ajax-fan Do (10) met een dag om nooit te vergeten 🤍❤️🤍#VoetbalGeeft | @Vriendenloterij pic.twitter.com/feUtNXhWx4 — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2025

