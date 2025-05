Bizar: Nederlandse trainer hoort door journalist voor het eerst van ontslag

Ricardo Moniz is volgens het Zwitserse Blick ontslagen bij FC Zürich. Toen de Nederlander daarmee werd geconfronteerd door de krant, wist hij van niks. Ook zijn club had nog niks hierover gecommuniceerd. Voor Moniz zou het zijn vierde ontslag sinds 2020 zijn.

Nadat Moniz in april 2024 was aangesteld als interim-trainer van FC Zürich, mocht hij het seizoen erop aan het roer blijven staan. Hoewel hij in Zwitserland eindelijk weer eens een seizoen mocht afmaken, lijkt het erop dat zijn dagen nu alsnog zijn geteld. Daar is de geboren Rotterdammer door een journalist van Blick van op de hoogte gesteld.

“Ik weet van niets”, laat Moniz in een reactie aan het Algemeen Dagblad weten. “Iemand van de Zwitserse krant Blick belde mij om dit te vertellen. Ik zou het heel raar vinden. Ik heb alleen maar met jeugd moeten werken.” Daarmee doelt Moniz op de keuze van de clubleiding om in de winter een hoop bepalende spelers te verkopen. Met veel jongelingen in de selectie werd op de slotdag van het eerste deel van de competitie deelname aan de play-offs om het kampioenschap misgelopen.

Mocht Moniz inderdaad worden ontslagen door Zürich, is dat alweer zijn vierde ontslag sinds 2020. Destijds werd hij in januari op straat gezet door Excelsior, dat toen in de Keuken Kampioen Divisie actief was. In de jaren die volgden ging de Nederlander aan de bak bij het Hongaarse Zalaegerszegi TE en Slaven Belupo Koprivnica uit Kroatië, maar bij beide clubs werd hij voor het einde van het seizoen op straat gezet. In Zwitserland haalde Moniz het einde van het seizoen dus wel, maar mogelijk blijft de samenwerking alsnog beperkt tot een seizoen.

