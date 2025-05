Dean Huijsen heeft zeer fraaie droomtransfer te pakken

maakt komende zomer de overstap van Bournemouth naar Real Madrid. De Telegraaf weet te melden dat beide clubs akkoord zijn over de transfer van de centrale verdediger. De Madrilenen voldoen aan de afkoopsom van zestig miljoen euro in het contract van Huijsen.

Huijsen maakte afgelopen zomer de overstap van Juventus naar Bournemouth, nadat hij daarvoor een half jaar werd gehuurd door AS Roma. De talentvolle centrale verdediger ontpopte zich bij The Cherries tot een vaste waarde en heeft inmiddels ook het Spaanse nationale team gehaald. De voorbije weken werd Huijsen al gelinkt aan een overstap naar Real Madrid. Er kan dan ook gesteld worden dan de net twintig geworden centrale verdediger bezig is aan een stormachtige ontwikkeling.

LEES OOK: Dean Huijsen krijgt plotseling ongemakkelijke vraag over drugsgebruik

Artikel gaat verder onder video

Zodra de laatste details afgerond zijn zet de 1,97 meter lange Huijsen zijn krabbel onder een vijfjarige verbintenis bij Real Madrid. Daarmee komt er een droom uit voor de tweebenige centrale verdediger. De geboren Amsterdammer heeft er namelijk nooit een geheim van gemaakt graag voor de De Koninklijke uit te komen.

Diverse Europese topclubs stonden in de rij voor Huijsen, zo waren ook Bayern München, Chelsea en Liverpool geïnteresseerd in de zoon van Donny Huijsen, die in zijn carrière onder meer speelde voor Ajax en AZ. Real Madrid was echter altijd al de droomclub voor de centrale verdediger, waardoor zijn wens nu in vervulling gaat.

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Real Madrid betaalt mogelijk toch nog transfersom voor Alexander-Arnold 🔗

👉 ‘Real Madrid vindt alternatief voor Huijsen in Premier League’ 🔗

👉 Real Madrid is diep onder de indruk en wil broers volgend seizoen herenigen 🔗

👉 Fabrizio Romano: Vinícius kan 2 jaar geschorst worden 🔗

👉 Trainerszoektocht voor Real Madrid: acht mogelijke opvolgers van Ancelotti 🔗