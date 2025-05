‘Dinamo Zagreb wil Ajax bevrijden van miskoop’

Dinamo Zagreb wil zich deze zomer versterken met , zo schrijft het Kroatische Tportal. De centrumverdediger komt niet in de plannen van Ajax voor en mag dus op zoek naar een nieuwe club. De verwachting is dat Dinamo Medic op huurbasis wil overnemen met optie tot koop.

In de zomer van 2023 was Medic een van de twaalf spelers die Sven Mislintat naar Ajax haalde. De mandekker kwam voor een bedrag van drie miljoen euro over van St. Pauli, maar wist in Amsterdam geen indruk te maken. Afgelopen zomer probeerde Alex Kroes de Kroaat al van de hand te doen, maar slaagde daar niet in. In plaats daarvan werd hij verhuurd met optie tot koop aan VfL Bochum. Met de Duitse club degradeerde Medic uit de Bundesliga, dus wordt de koopoptie niet gelicht.

Volgens Tportal lijkt het erop dat Ajax Medic deze zomer weer tijdelijk van de hand kan doen met een koopoptie. Het Kroatische medium schrijft dat Dinamo Zagreb zich namelijk graag wil versterken met de centrumverdediger. Hoewel Medic er dus niet in slaagde Bochum van degradatie te behoeden, heeft hij wel voldoende indruk gemaakt op de topclub uit zijn thuisland.

De interesse van Dinamo in Medic zou nog niet concreet zijn, maar de kans is aanwezig dat daar spoedig verandering in komt. Bij de nummer twee van Kroatië zijn ze ontevreden over het grote aantal tegentreffers dat dit seizoen is geïncasseerd. In 36 competitieduels kreeg Dinamo Zagreb liefst 41 tegentreffers om de oren. De komst van de Ajacied zou daar verandering in moeten brengen.

