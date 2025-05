Farioli huilde zeven à acht uur aan een stuk: 'Als je daarnaar kijkt, had ik Ajax nooit verlaten'

Francesco Farioli zag zondagmiddag dat Ajax definitief naast het kampioenschap greep, doordat PSV uit bij Sparta won (1-3). De Amsterdammers deden wat ze moesten doen door met 2-0 van FC Twente te winnen, maar het was niet genoeg. De trainer heeft op maandag besloten te vertrekken bij Ajax.

Farioli werd zondag al meermaals emotioneel en met tranen in de ogen gezien in de Johan Cruijff ArenA. Een dag later zijn de emoties nog niet bedaard bij de Italiaan. "Vanaf vanochtend tien uur, toen ik de spelers weer zag, tot een paar minuten geleden heb ik gehuild", vertelt Farioli bij de NOS. "Het was écht een emotionele dag. Ik had niet verwacht dat ik zeven/acht uur aan een stuk zou moeten huilen. Dit was een hele zware dag, maar ook mijn mooiste voetbaldag." Dat is toch een opmerkelijke opmerking, na het mislopen van de landstitel en bij een naderend vertrek.

De trainer legt vervolgens uit waarom hij de club gaat verlaten. "Je moet eerlijk zijn met jezelf. Ik ben heel emotioneel, maar ook zeer rationeel. Sommige stappen moet je zetten, waarbij je soms ook snel moet handelen. We (de Ajax-directie en Farioli, red.) merkten dat we andere visies hadden." Jeroen Stekelenburg vraagt dan of het ook te maken heeft met de snelheid waarmee doelen bereikt moeten worden. "Ja, daar heeft het ook mee te maken. Toen ik merkte dat onze ideeën te ver uit elkaar lagen, besloot ik dat het tijd was voor een nieuwe bestuurder bij Ajax."

Gaat het om een beslissing met het hart of met het hoofd, vraagt de NOS-verslaggever dan. "Met het hoofd. Als het puur om mijn hart gaat, zou ik deze club nooit verlaten." Ajax zit bij Farioli diep in het hart. Direct na het gelijkspel tegen FC Groningen (2-2) stuurde hij een appje richting Alex Kroes en Menno Geelen. "Mijn beslissing staat los van de eerste of tweede plaats. Ik denk dat dit de beste keus is, met name voor de club."

