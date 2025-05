Farioli kan snel na Ajax-vertrek weer aan de slag

Francesco Farioli gaat zijn loopbaan zeer waarschijnlijk vervolgen in Italië of Engeland. Verschillende Italiaanse media, waaronder Sky Sport, Mediaset en La Repubblica, schrijven dat de oefenmeester aan de slag zal gaan in de Premier League of Serie A.

Ajax liep zondagmiddag de landstitel definitief mis, nadat er in vijf wedstrijden een voorsprong van negen punten op PSV was weggegeven. Daags na de laatste wedstrijd van het seizoen kondigden de Amsterdammers aan dat Farioli had besloten na een jaar de samenwerking te beëindigen. Dit zou hij al voor de slotwedstrijd, tegen FC Twente (2-0), hebben besloten.

Inmiddels is Ajax druk bezig met de zoektocht naar een opvolger en worden de namen van Erik ten Hag, Paul Simonis en Michael Reiziger genoemd als opties. Ook Farioli zou al bezig zijn met de voorbereidingen op een nieuwe uitdaging. Sky Sport Italia weet dat de oefenmeester nog altijd serieus in beeld is bij AS Roma, waar Claudio Ranieri na dit seizoen vertrekt.

Hoewel Roma al langer interesse heeft voor Farioli, is de kans volgens ingewijden inmiddels groter dat hij naar de Premier League vertrekt. Volgens Sky Sport is de kans daarop in de afgelopen uren flink toegenomen. Mediaset en La Repubblica bevestigen deze informatie en stellen dat de Premier League aansluit op de ambities van Farioli. Mocht een overstap naar Engeland ervan komen, lijkt Tottenham Hotspur de beste papieren te hebben.

