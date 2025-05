Mislopen kampioenschap Eredivisie heeft nadelige gevolgen voor Ajax

Ajax ziet door het mislopen van het kampioenschap PSV nog verder uitlopen op de tv-ranglijst. De Eindhovenaren voerden dat klassement al aan, maar doordat ze zondag de Eredivisie wisten te winnen lopen ze uit op de Amsterdammers.

Jarenlang werd de tv-geldenranglijst aangevoerd door Ajax, maar daar kwam afgelopen seizoen verandering in. Ajax eindigde op een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie, terwijl PSV beslag wist te leggen op het kampioenschap. Zodoende was het stuivertje wisselen op die ranglijst voor de Brabantse club en de Noord-Hollandse club.

Artikel gaat verder onder video

PSV heeft de voorbije tien seizoenen 946 punten bij elkaar gesprokkeld. Ajax en Feyenoord zijn de naaste belagers met respectievelijk 922 en 894 punten. AZ (823 punten) en FC Utrecht (719 punten) maken de top vijf compleet. Als koploper van de tv-ranglijst doet PSV de grootste graai in de pot met televisiegelden. De Eindhovenaren ontvangen zo'n 14,5 miljoen euro uit de totale Nederlandse tv-pot, die ruim 114 miljoen euro bedraagt. Ajax moet het doen met een kleine dertien miljoen euro, terwijl Feyenoord 11,5 miljoen euro incasseert.

LEES OOK: Trainerszoektocht Ajax: tien mogelijke opvolgers voor Francesco Farioli

NEC maakt flinke sprong door eindsprint

NEC heeft in de slotfase van de competitie niet alleen een sprong gemaakt op de Eredivisie-ranglijst, maar ook op de tv-ranglijst. Eind april stond NEC op laatstgenoemde rangschikking nog op een dertiende plek, net als in de competitie. De voorbije weken klom de ploeg van trainer Rogier Meijer liefst vijf plekken en eindigde het als achtste in de Eredivisie. Daarmee eindigen de Nijmegenaren op de tv-ranking als negende.

Het levert NEC in totaal zo'n 1,2 miljoen euro extra op, want als negende van de tv-ranglijst mag je een bedrag van bijna 4,7 miljoen euro bijschrijven. Als nummer dertien van die ranglijst ontvang je 'slechts' 3,5 miljoen euro. De eindsprint van NEC kost FC Groningen, Heracles en Fortuna Sittard wel flink wat geld. De Limburgers scheelt het zelfs zo'n half miljoen euro, iets wat gezien de penibele financiële situatie geen prettig nieuws is.

LEES OOK: Driessen wijst naar PSV: 'Een van de redenen waarom Kroes zich sterk maakt voor Tadic'

Hoe werkt de tv-ranglijst?

De tv-ranglijst zit eigenlijk heel simpel in elkaar: hoe hoger en club eindigt in de Eredivisie, hoe meer punten een club verzamelt. Als kampioen krijg je achttien punten, als nummer twee zeventien punten, als derde zestien punten, enzovoorts. De eindklasseringen van de laatste tien seizoenen gelden, waarbij de meest recente seizoenen het zwaarst meetellen.

De punten van het seizoen 2024-2025 hebben een vermenigvuldigingsfactor van tien, wat betekent dat PSV er 180 punten bijkrijgt. Ajax krijgt er 170 en Feyenoord 160. Voor het seizoen 2023-2024 geldt de factor negen, en voor het seizoen 2015-2016, het laatste seizoen dat meetelt, is de factor één.

TV-ranking 2025/26 # Club Punten Bedrag in miljoenen 1 PSV 946 14,36 2 Ajax 922 12,88 3 Feyenoord 894 11,40 4 AZ 823 9,93 5 FC Utrecht 719 9,14 6 FC Twente 603 7,95 7 SC Heerenveen 516 6,76 8 Sparta 428 5,56 9 NEC 354 4,66 10 FC Groningen 338 4,26 11 Heracles Almelo 337 3,98 12 Go Ahead Eagles 318 3,70 13 Fortuna Sittard 316 3,47 14 PEC Zwolle 291 3,38 15 Willem II* 213 3,35 16 Excelsior 113 3,30 17 NAC Breda 59 3,23 18 FC Volendam 58 3,17

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Weghorst komt met duidelijke reactie na wegduwen camera 🔗

👉 Farioli in tranen na Ajax-Twente: neemt hij hier afscheid van de supporters? 🔗

👉 Ajax-fans zijn woedend: Serdar Gözübüyük maakt cruciale ‘fout’ bij PSV 🔗

👉 PSV-spelers op de foto met pijnlijk spandoek richting Ajax 🔗

👉 Koeman ziet beelden van sprintende Weghorst en geeft vervolgens eerlijke mening 🔗