Feyenoord-fans maken diepe indruk: 'Wow, geweldig'

Op verschillende manieren herdenkt Feyenoord woensdag het bombardement op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. De ploeg van Robin van Persie speelt in speciale shirts tegen RKC Waalwijk, terwijl de fans prachtige spandoeken toonden in De Kuip.

Feyenoord en FSV De Feijenoorder sloegen de handen ineen voorafgaand aan de wedstrijd. Het Legioen ontvouwde een groot spandoek op de Gerard Meijer Tribune. Daarmee wordt het bombardement en de daaropvolgende wederopbouw uitgebeeld. Het is woensdag 85 jaar geleden dat Duitse bommenwerpers de binnenstad van Rotterdam vernietigden en honderden doden veroorzaakten.

Journalist Dennis Kranenburg van Rijnmond is onder de indruk. “WOW! Wat een geweldige spandoekenactie in De Kuip voorafgaand aan Feyenoord - RKC ter herdenking van het bombardement op Rotterdam”, schrijft hij op X. Feyenoord speelt verder niet in het gebruikelijke rood-witte tenue, maar in een speciaal groen-wit herdenkingsshirt. Dat shirt zal niet in de verkoop worden gebracht.

🚨 Volg de wedstrijd tussen Feyenoord en RKC Waalwijk in ons liveverslag!

© Imago

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Feyenoord herdenkt op prachtige wijze het bombardement op Rotterdam, precies 85 jaar geleden 🏟️🔙#feyrkc — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2025

© ESPN

© ESPN

© ESPN

© ESPN

