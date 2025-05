Gigantische blunder gemeente Eindhoven tijdens voorbereiding kampioensfeest PSV

De gemeente Eindhoven is een gigantische blunder begaan in de voorbereidingen op het eventuele kampioensfeest van PSV. De ploeg van Peter Bosz heeft de titel in eigen hand, maar ís nog geen kampioen. Toch waren er zaterdag vlaggen door Eindhoven verspreid met daarop de tekst 'PSV kampioen'.

Als PSV zondag van Sparta wint (in Rotterdam), is de ploeg kampioen. De wedstrijd wordt op grote schermen uitgezonden in het centrum van de stad en bij een landstitel is de huldiging op maandag gepland. Ter voorbereiding op deze twee dagen en vooral de maandag, zijn er al vlaggen opgehangen in de binnenstad. Op die vlaggen staat echter meermaals 'PSV kampioen' en dat is toch iets te voorbarig.

Artikel gaat verder onder video

Toen de club daarover ingelicht werd, heeft het gelijk contact gezocht met de gemeente. Die heeft op zijn beurt getelefoneerd met het bedrijf dat de aankleding verzorgt, met de wens alle 'kampioensvlaggen' weg te halen. PSV is natuurlijk niet te spreken over dit voorval.

LEES OOK: PSV-supporters bedanken Ajax-killer met geschenk aan zijn moeder

Het lijkt erop dat de verkeerde stapel vlaggen is gebruikt. Er zijn namelijk, zo geeft de gemeente aan, neutrale vlaggen en vlaggen die gemaakt zijn voor een eventueel kampioenschap. Nu lijken de verkeerde vlaggen te zijn opgehangen. Dit doet overigens denken aan het seizoen 2015/16, waarin Ajax de spelersbus bestickerde met kampioensteksten, maar door een gelijkspel bij De Graafschap naast de titel greep. Met één punt voorsprong heeft PSV zondag de titel wel in eigen hand, maar zeker is nog niks.

On this Saturday morning, the Eindhoven city center is getting ready for the decisive match against Sparta Rotterdam tomorrow. Countdown mode for the battle⚔️#psv #psveindhoven #eindhoven pic.twitter.com/WVuGMabwIS — PSV BR (@PSVEindhovenBR) May 17, 2025

