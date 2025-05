Grote zorgen om Helene Hendriks

Hélène Hendriks zou eigenlijk de eerste acht weken van De Oranjezomer presenteren, maar mist de start van het programma als gevolg van een operatie. Het is niet duidelijk waarom ze onder het mes moest. Privé-journalist Jan Uriot maakt zich zorgen.

Hendriks maakte begin deze maand bekend dat ze geopereerd zou worden. “Zonder het al te groot te maken, want zo interessant is het allemaal niet, maar ik moet een operatie ondergaan. Dus het begin van De Oranjezomer mis ik helaas”, zei ze bij Vandaag Inside. Ook liet Hendriks weten dat ze naar haar operatie enige tijd in een rolstoel moet zitten.

Johnny de Mol, die Hendriks in de eerste (en laatste) weken vervangt bij De Oranjezomer, liet maandag bij Shownieuws weten dat de operatie is uitgevoerd. "Zij gaat de goede kant op, dus laten we hopen dat zij dan het stokje weer van mij over kan nemen. Het begint maandag." De Mol neemt in ieder geval de eerste vier weken over van Hendriks.

'Wat is er aan de hand met Hélène Hendriks?'

Privé-journalist Jan Uriot is bezorgd om Hendriks, zegt hij in een video-item van De Telegraaf. “Ja, wat is daar nou toch mee aan de hand? Ze zit in een rolstoel op het ogenblik. Ze is geopereerd, maar ze wil niet vertellen waar ze aan geopereerd is. Dat is natuurlijk heel raar.”

Uriot sluit niet uit dat Hendriks in de zomer in een rolstoel te zien is op tv. “Na Johnny de Mol neemt ze het dan weer over. Nou, misschien komt ze dan met een rollator en vertelt ze wat er is geweest, maar ze doet er heel geheimzinnig over.”

