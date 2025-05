Huldiging PSV op tv: hier kijk je live naar de festiviteiten

PSV heeft zondag de landstitel veroverd. De ploeg van Peter Bosz won met 1-3 van Sparta Rotterdam en hield zo Ajax achter zich. De huldiging wordt uitgezonden op tv. In dit artikel lees je waar.

Wanneer is de huldiging van PSV?

De huldiging is een dag na de kampioenswedstrijd – dus op maandag 19 mei – op het Stadhuisplein in Eindhoven, en ook de Markt wordt ingericht als evenemententerrein. Supporters kunnen die zondag de uitwedstrijd Sparta – PSV en op maandag de eventuele huldiging live op grote schermen in de binnenstad. Naar verwachting zullen zo’n 100.000 fans naar het centrum trekken om het kampioensfeest mee te maken.

Is de huldiging van PSV op tv te zien?

Ja, de huldiging wordt uitgezonden op tv. Op het hoofdkanaal van ESPN zijn de festiviteiten vanaf 15.30 uur live te volgen.

Wat is het programma van de huldiging?

14.00 uur: start feestelijke activiteiten op het Stadhuisplein en Markt

16.00 uur: Spelers en stafleden vertrekken met de platte kar vanaf het Philips Stadion

18.30 uur: huldiging PSV op het bordes van het Stadhuis

Tussen 20.00 en 21.00 uur: einde programma

De festiviteiten op maandag beginnen om 14.00 uur in de binnenstad. Rond 16.00 uur vertrekt de PSV-selectie per ‘platte kar’ (open bus) vanaf het Philips Stadion voor een rijtoer door de stad richting het Stadhuisplein. Omstreeks 18.30 uur verschijnt het team op het bordes van het stadhuis voor de officiële huldiging, waarmee het programma tegen 20.00 uur wordt afgesloten. De gemeente heeft diverse maatregelen getroffen om alles in goede banen te leiden: er komen extra publiekslocaties met schermen, in de binnenstad geldt tijdelijk een verbod op glas en blik, en sommige parkeergarages worden tijdens het feest afgesloten.

