José Mourinho schiet Ajax en Farioli opeens te hulp

Francesco Farioli heeft in aanloop naar de seizoenafsluiter van Ajax tegen FC Twente een WhatsApp-berichtje ontvangen van José Mourinho. Dat onthult ESPN-verslaggever Cristian Willaert kort voor de aftrap.

Ajax heeft het kampioenschap na de remise (2-2) van afgelopen woensdag tegen FC Groningen niet meer in eigen hand. De Amsterdammers kunnen op de laatste speeldag alleen nog voorbij koploper PSV steken indien er zelf wordt gewonnen van FC Twente en de Eindhovenaren gelijktijdig punten laten liggen tegen Sparta Rotterdam.

🚨 Volg de laatste speelronde van minuut tot minuut in ons liveverslag!

Farioli verscheen voor de aftrap voor de camera van ESPN. “Heb je het gevoel dat je vandaag extra agressief moet starten aan de wedstrijd om een signaal af te geven naar andere stadions?”, vroeg Willaert. De Ajax-trainer reageerde: “Nee, het signaal is bedoeld voor onszelf en voor onze fans.”

Willaert: “Sommige wijze mensen zeggen: in situaties als deze, moet je proberen om binnen twintig minuten met 2-0 voor te staan, zodat ze op andere velden nerveus worden. Geloof je daarin?” Farioli verklapte vervolgens aan de verslaggever dat hij een aantal berichten heeft ontvangen. “Ik zal je later vertellen waar die berichten over gingen”, hield de Italiaanse oefenmeester zich verder op de vlakte.

Farioli wilde dus niet prijsgeven van wie de berichten afkomstig waren, maar Willaert verklapt even later dat een van de berichten afkomstig was van niemand minder dan Mourinho, momenteel in Turkije werkzaam als hoofdtrainer van Fenerbahçe. “Farioli had het over berichten die hij ontvangen had van mensen die hem tips hadden gegeven over deze wedstrijd. Ik weet inmiddels van wie… José Mourinho heeft inderdaad gezegd: zorg ervoor dat je snel op voorsprong komt. Send a message to the other pitch”, aldus Willaert.

