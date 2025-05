NAC verliest sterkhouder aan lucratief Japans avontuur

Jan van den Bergh gaat NAC Breda na twee seizoenen verlaten. De aanvoerder vertrekt naar Jubilo Iwata, dat uitkomt op het tweede niveau in Japan. De overstap naar het Aziatische land was een ‘lang gekoesterde wens’ van de Belg.

Van den Bergh kwam aan het begin van vorig seizoen van Beerschot naar NAC. Sindsdien is de Belg een belangrijke pion voor de Bredanaars en in zijn tweede seizoen kreeg hij zelfs de aanvoerdersband. Na het promotieseizoen van vorig jaar en één jaar in de Eredivisie houdt Van den Bergh het voor gezien in Nederland.

Hoewel de transfer nog afgerond moet worden, meldt NAC op vrijdag al de transfer van Van den Bergh naar Jubilo Iwata. Het contract van de verdediger nog een jaar doorliep, maar de club heeft besloten gehoor te geven aan de ‘expliciete wens’ van de 30-jarige aanvoerder om naar Japan te vertrekken.

NAC ontvangt een transfersom van de J2 League-club met daarbovenop een pakket aan bonussen. Ook Van den Bergh zelf betaalt mee om het avontuur mogelijk te maken. Op de clubsite deelt de populaire aanvoerder een boodschap met de fans: “Ik ben NAC en haar supporters waanzinnig dankbaar voor twee fantastische jaren met kostbare herinneringen. Dit is zeker geen ‘vaarwel’, maar een ‘tot ziens’.”

Van den Bergh gaat lucratief buitenlands avontuur aan in Japan



Lees meer op onze website. ⤵️https://t.co/kfPWvELu4T#NACpraat pic.twitter.com/JNMcuy6sVM — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) May 30, 2025

