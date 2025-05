Rick Karsdorp heeft laatste wedstrijd voor PSV al gespeeld

heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld. De vleugelverdediger gaat vanwege aanhoudende knieproblemen onder het mes, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie komt. De optie om zijn aflopende contract te verlengen wordt niet gelicht door de club.

Karsdorp miste de afgelopen vier wedstrijden door zijn blessure. Omdat hij maar niet van zijn klachten af komt, is besloten om over te gaan tot een operatie. Daardoor is hij ‘de komende periode’ niet inzetbaar, schrijft het Eindhovens Dagblad. Zijn seizoen zit er dus op. Zijn aflopende contract bij PSV zou automatisch zijn verlengd als hij een bepaald aantal wedstrijden had gespeeld, maar die hoeveelheid is niet gehaald. Daardoor neemt hij nu definitief afscheid van PSV.

Zo eindigt het dienstverband van Karsdorp bij PSV in mineur. De dertigjarige rechtsback kwam afgelopen zomer transfervrij over van AS Roma en was sindsdien goed voor twintig officiële wedstrijden, waarvan zeven in de Champions League. Karsdorp scoorde niet, maar gaf wel twee assists.

Wie gaan weg bij PSV?

Karsdorp is een van de vijf spelers die normaal gesproken vertrekt bij PSV in de zomer. Olivier Boscagli, Walter Benitez en zeer waarschijnlijk ook Richard Ledezma gaan volgens journalist Rik Elfrink transfervrij weg; het huurcontract van Tyrell Malacia loopt af.

