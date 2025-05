Real Madrid bevestigt: Xavi Alonso opvolger Ancelotti, contractduur ook bekend

Xabi Alonso is de nieuwe trainer van Real Madrid. Dat heeft de club bevestigd. De komst van de oud-speler van de club werd al langer verwacht, vanwege het vertrek van zijn voorganger Carlo Ancelotti, die bondscoach wordt van Brazilië. Alonso heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2028.

Alonso werd in 2022 aangesteld als interim-trainer van Bayer Leverkusen. De Spanjaard had enige ervaring opgedaan bij het tweede elftal van Real Sociedad, maar was in Duitsland vooral bekend als oud-speler van Bayern München. Wat begon als een kortstondig dienstverband, werd later een succesverhaal voor in de eeuwigheid. Vorig seizoen werd Bayer Leverkusen onder leiding van Alonso ongeslagen kampioen van de Bundesliga en werd ook de DFB Pokal gewonnen. In hetzelfde seizoen werd ook de finale van de Europa League bereikt, maar daarin bleek Atalanta Bergamo te sterk.

In het voorbije seizoen werd Bayer Leverkusen tweede in de competitie. Eerder maakte Alonso bekend aan het eind van de jaargang de club te gaan verlaten. Met het onlangs bevestigde vertrek van Ancelotti bij Real Madrid werd Alonso als oud-speler van de club logischerwijs al in verband gebracht als opvolger van de nieuwe Braziliaanse bondscoach.

Real Madrid bevestigt zondag, daags na de laatste competitiewedstrijd tegen Real Madrid (2-0), de komst van Alonso als nieuwe hoofdtrainer. De Spanjaard krijgt meteen een behoorlijke test te verduren; het wereldkampioenschap voor clubteams in de Verenigde Staten begint op 14 juni.

Succesvol als speler

Real Madrid en Alonso zijn goede bekenden van elkaar. De voormalig middenvelder was gedurende zijn loopbaan als profvoetballer meerdere seizoenen actief voor de Spaanse recordkampioen. Real Madrid telde in de zomer van 2009 34,5 miljoen euro neer voor zijn komst, nadat hij vijf jaar voor Liverpool had gevoetbald. Alonso speelde in vijf jaar tijd 236 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij zes keer scoorde en 31 assists verzorgde. Met de Koninklijke won hij eenmaal de Champions League (2014) en werd hij één keer kampioen van Spanje (2012). Real en Alonso wonnen bovendien daarnaast tweemaal de Copa del Rey en legden in 2013 ook beslag op de Spaanse Supercup.

