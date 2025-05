Spelers van Ajax melden zich op Instagram na vertrek Farioli

Spelers van Ajax hebben zich gemeld op Instagram na de bekendmaking van het vertrek van Francesco Farioli bij Ajax. en bedanken de oefenmeester voor de samenwerking in het afgelopen seizoen.

Klaassen deelt op zijn story een foto van zichzelf met Farioli. “Thank you Mister”, luidt het bijschrift. Henderson, de aanvoerder van Ajax, komt met een uitgebreider bericht. “Ik wil je bedanken voor alles wat je het afgelopen jaar voor mij en dit team hebt gedaan. Vanaf dag één bracht je energie, passie en vastberadenheid mee om dit team er weer bovenop te helpen en opnieuw de strijd aan te gaan. Je hebt een wonder verricht.”

“Niet iedereen van buitenaf zal begrijpen of waarderen wat we dit seizoen allemaal hebben moeten doorstaan om te bereiken wat we hebben bereikt. Maar jij hield iedereen bij elkaar en zorgde ervoor dat we tot het allerlaatste moment voor elkaar bleven vechten”, vervolgt de middenvelder. “Het was een eer om met jou en je staf samen te werken het afgelopen jaar.”

Henderson voorziet een grote trainerscarrière voor de 36-jarige Farioli. “En ik weet zeker: dit is pas het begin van jouw reis. Ik kijk ernaar uit om je binnenkort weer langs de zijlijn te zien staan, waar je iedereen laat zien wat voor geweldige coach én persoon je bent. Hopelijk krijg je dan ook de waardering en het respect die je verdient. Dank je wel, en heel veel succes, Gaffa! ❤️”

