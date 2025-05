Zorgwekkende ontwikkeling bij De Oranjezomer: 'Behoorlijk onder niveau Hélène'

De kijkcijfers van De Oranjezomer met Johnny de Mol als vervanger van de van een operatie herstellende Hélène Hendriks vallen vies tegen, zo meldt kijkfcijfergoeroe Tina Nijkamp. Nu de eerste week van de zomerse vervanger van Vandaag Inside erop zit ziet Nijkamp grote verschillen tussen beide presentatoren.

Hendriks maakte begin mei live in VI bekend dat ze sowieso de eerste vier weken van het nieuwe seizoen van De Oranjezomer aan zich voorbij moet laten gaan. Hoewel VI-presentator Wilfred Genee zich intern zou hebben aangeboden om de presentatrice in die periode te vervangen, koos Talpa-baas John de Mol voor zijn zoon, Johnny. Diens eerdere poging als talkshow-host, HLF8, werd bepaald geen succes. Op zijn eerste Oranjezomer-aflevering stemden desondanks 808.000 kijkers af, aldus Nijkamp.

Het verloop van de week laat echter een behoorlijke daling in het aantal kijkers zien, van 771.000 op de dinsdag naar 683.000 (woensdag), 632.000 (donderdag) naar 551.000 op de vrijdag. Het marktaandeel in de belangrijkste doelgroep (25-54 jaar) bedraagt slechts 10,2 procent. "Dat is behoorlijk onder het niveau van de eerste reeks van Hélène vanuit Breda", aldus Nijkamp, die aanstipt dat concurrent Renze bij RTL met 21,9 procent veel beter scoort.

Nijkamp ziet dat De Mol het programma behoorlijk anders invult dan Hendriks dat normaal gesproken doet. "Geen Jack van Gelder (jammer)", schrijft de voormalig programmadirecteur van SBS op haar Instagram-stories. "Veel meer sportonderwerpen en gasten (veel te veel), meer 'woke'-gasten (Viggo Waas) en vooral: weinig tot GEEN media-onderwerpen. Geen tv-shows die nabesproken worden, geen BN'ers die besproken worden", somt de kijkcijferkoningin op. "Dat doen zowel VI als Hélène wel altijd. En veel. Een groot gemis, het wordt daardoor saaier", aldus Nijkamp.

