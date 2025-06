‘Galatasaray wil Ajax-speler snel binnenhalen’

Galatasaray wil deze zomer van Ajax overnemen, zo meldt de Turkse nieuwswebsite Haberturk. Galatasaray zou de 22-jarige Turk vooral willen vastleggen om te kunnen voldoen aan de UEFA-regels.

Kaplan kwam in de zomer van 2022 voor 9,5 miljoen euro over van Trabzonspor naar Ajax. Sindsdien is de jonge verdediger veel geplaagd door blessures en kwam hij, terwijl hij fit was, ook lang niet altijd aan veel speeltijd toe. In totaal kwam Kaplan tot 25 duels in Ajax 1, waarvan de meeste in het afgelopen seizoen, onder Francesco Farioli.

LEES OOK: ‘Napoli wil Taylor met ruildeal losweken bij Ajax’

Artikel gaat verder onder video

Drie jaar na zijn vertrek lonkt alweer een terugkeer naar Turkije, volgens Haberturk. Galatasaray, de kampioen van Turkije, zou interesse hebben in de centrale verdediger. Volgens de site wil Galatasaray ‘snel duidelijkheid' over de plannen van Ajax.

Dat Gala haast heeft, heeft alles te maken met de plaatsing voor de Champions League van komend seizoen. Omdat er veel wedstrijden op het programma staan, wil Cimbom een brede selectie. De UEFA staat echter slechts 17 buitenlandse spelers toe, dus de club zou bezig zijn met het rekruteren van Turkse spelers.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Peter Bosz: 'Hij was ongelooflijk bij Ajax, sensationeel' 🔗

👉 Grote vraagtekens bij trainersduo Ajax: 'Niet onmogelijk, maar ik geloof daar niet in' 🔗

👉 Woerts kondigt vertrek bestbetaalde Eredivisie-speler aan: 'Terug naar zijn roots' 🔗

👉 Parool zinspeelt op nóg een terugkeer bij Ajax: 'Hij koestert de wens...' 🔗

👉 Wild gerucht: 'Ajax wil nóg een Europa League-finalist van 2017 terughalen' 🔗