Bayern München houdt PSV én Sparta in gijzeling

moet de nieuwe doelman van Sparta Rotterdam worden, dat melden Voetbal International en De Telegraaf. Het is alleen wachten op het feit dat PSV groen licht krijgt van Bayern München om op huurbasis, met optie tot koop, over te nemen.

PSV is al een tijdje bezig om Peretz in te lijven en een deal leek dan ook al in kannen en kruiken. Bayern München is echter geen makkelijke onderhandelingspartij. Der Rekordmeister heeft de Israëliër 'gewoon' mee genomen naar het WK voor clubs in de Verenigde Staten. De Duitse club won zondagavond met 2-4 van Flamengo en stootte daarmee door naar de kwartfinale. Daardoor zitten Drommel, Sparta en PSV allemaal in de wachtkamer.

Drommel mag PSV op huurbasis verlaten, maar daarvoor moet de club wel eerst twee nieuwe doelmannen hebben. De landskampioen zag Walter Benítez vertrekken en haalde met Nick Olij al één nieuwe doelman binnen. Drommel zal echter moeten wachten op een akkoord tussen PSV en Bayern München inzake Peretz. Ook zal de 28-jarige goalie zijn contract dan met één seizoen moeten verlengen.

In Rotterdam moet Drommel de opvolger worden van Olij, die dus de overstap maakte naar PSV. Met de komst van de voormalig FC Twente-doelman hopen de Spangenaren hun keepersgilde rond te krijgen. Eerder al versterkte Sparta zich met de 32-jarige Filip Bednarek, die overkwam van Lech Poznan. Hij tekende een contract voor twee seizoenen, met de optie voor nog een jaar, op Het Kasteel.

