‘PSV spot opvolger Lang bij Benfica’

De transfer van naar Napoli lijkt binnenkort afgerond te worden, dus voor PSV is het zaak om op zoek te gaan naar een vervanger. Volgens het Noorse Nettavisen is van Benfica daarvoor een serieuze mogelijkheid.

Naar verluidt zou Lang al enige tijd officieel akkoord zijn met Napoli over een transfer. Nu is het aan de clubs om eruit te komen. Inmiddels hebben I Partenopei zich officieel gemeld in Eindhoven om de buitenspeler los te weken. Het is de bedoeling dat Napoli en PSV er op korte termijn uitkomen.

Pas als die deal rond is, kan PSV een nieuwe linksbuiten vastleggen, zo is het verhaal. Enkele opvolgers die in de afgelopen weken aan de Eindhovenaren werden gelinkt, zijn Sondre Ørjasæter (Sarpsborg 08) en Jesper Karlsson (Bologna). Nu komt er vanuit Noorwegen weer een nieuwe naam bij. Schjelderup van Benfica.

De Noor komt uit de jeugd van het Deense Nordsjaelland en vertrok in 2023 naar de Portugese grootmacht. Daar is hij tot nu toe vijf keer trefzeker geweest en gaf hij acht assists in 43 wedstrijden. Volgens Nettavisen is Schjelderup in het verleden al eens op trainingsstage geweest bij PSV. Afgelopen winter zou Ajax ook interesse hebben getoond in de 21-jarige buitenspeler. Nu lijkt dat van de baan, met de komst van Raúl Moro, maar PSV zou wel concurrentie kunnen krijgen van Villarreal, Real Betis en Bournemouth.

