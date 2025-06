‘Bayern vraagt Barça-trainer Flick om transferadvies’

FC Barcelona is hard op weg om Nico Williams binnen te halen als eerste toptransfer van deze zomer. Ook Bayern München was geïnteresseerd en daarom is er vanuit de club contact geweest met Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick.

Na een geweldig Europees kampioenschap met Spanje wilde FC Barcelona Williams al binnenhalen, maar destijds verkoos de buitenspeler een langer verblijf bij Atheltic Bilbao. Dit seizoen is er opnieuw interesse vanuit de Catalanen en lijkt een transfer steeds dichterbij te komen.

Volgens SPORT staat er een afkoopclausule van 62 miljoen euro in het huidige contract van de 28-voudig international, die ook begeerd wordt door Bayern München. Volgens de Spaanse krant zou Williams ‘de deur open hebben gezet’ voor Barcelona en de voorkeur geven aan blijven in Spanje.

Omdat Bayern op de hoogte was van de interesse vanuit Barcelona, zou het volgens berichtgeving van the Daily Briefing navraag hebben gedaan bij Flick, die voorheen aan het roer stond in Beieren. De Duitsers wilden van hun oud-trainer weten hoe serieus de interesse van Barcelona was in Williams. Flick zou hebben geantwoord met de boodschap dat de buitenspeler ‘zeker’ gaat tekenen bij de kampioen van Spanje.

