‘Chelsea speelt midden in het WK met nieuwe topaankoop’

Joao Pedro wordt de nieuwe spits van Chelsea. Althans, verschillende Britse media, waaronder The Athletic, BBC en Sky Sports, melden een akkoord met Brighton & Hove Albion. Een bijzonder detail is dat Pedro zelfs tijdens het lopende wereldkampioenschap voor clubteams al in actie zou kunnen komen.

De 23-jarige Pedro speelt al 5,5 jaar in Engeland. In 2020 werd hij door Watford overgenomen van Fluminense en binnengehaald als groot talent. Ook Liverpool zou destijds geïnteresseerd zijn geweest. Drie jaar later, terwijl Watford uitkwam in de Championship, nam Brighton & Hove Albion de spits voor meer dan dertig miljoen euro over.

Die transfer is een redelijk succesverhaal gebleken. In zeventig wedstrijden kwam de spits tot dertig goals en tien assists. Inmiddels is Pedro ook driemaal uitgekomen voor het Braziliaanse nationale elftal. Volgens de eerder genoemde Britse media gaat Chelsea nu zo’n zestig miljoen euro betalen aan Brighton. Eerder deze transferperiode werd ook Liam Delap voor die positie al vastgelegd.

Chelsea is nog altijd actief op het WK voor clubs. De Londenaren overleefden de groepsfase met Flamengo, Espérance de Tunis en Los Angeles FC en rekenden af met Benfica in de achtste finale (4-1). In de kwartfinale staat een ontmoeting met Palmeiras op het programma. Het zou zomaar eens kunnen dat Pedro daar al aan de aftrap staat. Tussen 27 juni en 3 juli mogen de deelnemende clubs namelijk nog nieuwe spelers inschrijven.

