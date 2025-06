Gigantische domper voor Chelsea: FA wil aankoop van 70 miljoen euro voor vier jaar schorsen

Chelsea-aanvaller is door de FA beschuldigd van het overtreden van de antidopingregels, meldt De Telegraaf. De 24-jarige vleugelaanvaller van The Blues hangt daardoor een schorsing van liefst vier jaar boven het hoofd.

Mudryk maakte in januari 2023 de overstap van Shakhtar Donetsk naar Chelsea. Met de transfer was een transfersom van liefst zeventig miljoen euro gemoeid. Middels bonussen kon daar nog eens dertig miljoen bovenop komen. De dreigende schorsing van Mudryk is dan ook een hard gelag voor Chelsea.

De Oekraïense buitenspeler zit sinds december al een voorlopige schorsing van de Engelse FA uit, nadat hij positief testte op het middel meldonium. Zelf beweert de aanvaller dat hij onschuldig is, maar dat heeft hij vooralsnog niet kunnen aantonen. Daarom hangt hem een zwaardere schorsing boven het hoofd.

Er is nog geen officieel bericht over de uitslag van de B-staal, maar de FA kijkt al naar vervolgstappen. "We kunnen bevestigen dat Mykhailo Mudryk is beschuldigd van overtredingen van de antidopingregels in verband met de aanwezigheid en/of het gebruik van een verboden stof, volgens regel 3 en 4 van het antidopingreglement van de FA”, aldus de FA in een statement.

