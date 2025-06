Dit is wanneer de KNVB het definitieve Eredivisie-programma bekendmaakt

De kruitdampen van het afgelopen Eredivisie-seizoen zijn nog maar net opgetrokken, en het merendeel van de spelers geniet momenteel van een welverdiende vakantie. Toch staat de voorbereiding voor het nieuwe seizoen, dat op vrijdag 8 augustus bekend, alweer voor de deur. Het programma voor het seizoen 2025-2026 wordt later deze maand bekendgemaakt.

Het competitiebestuur betaald voetbal bracht eind januari al de speeldagenkalender voor het komende seizoen naar buiten. De eerste speelronde van de VriendenLoterij Eredivisie, zoals de competitie vanaf komend seizoen heet, wordt afgewerkt tussen vrijdag 8 en zondag 10 augustus. Dat geldt ook voor de Keuken Kampioen Divisie.

Dit jaar vindt de winterstop in de VriendenLoterij Eredivisie plaats van dinsdag 23 december tot en met donderdag 8 januari. De laatste speelronde wordt gespeeld op zondag 17 mei 2026, terwijl de laatste speelronde voor de Keuken Kampioen Divisie ruim drie weken eerder is, namelijk op vrijdag 24 april. Direct na de laatste speelronde in de competitie beginnen de play-offs om Europees voetbal, waarvan de finale op zondag 24 mei is. De play-offs om promotie/degradatie beginnen op dinsdag 28 april en eindigen ook op zondag 24 mei.

Wanneer wie tegen elkaar speelt, moet nog bekend worden. Het concept competitieprogramma voor het seizoen 2025-2026 wordt op woensdag 18 juni bekendgemaakt. Vervolgens wordt op maandag 23 juni het definitieve competitieprogramma vastgesteld. Dan weet Telstar tegen wie het de eerste Eredivisie-wedstrijd in 47 jaar speelt en tegen wie landskampioen PSV het nieuwe Eredivisie-seizoen begint. Voor het vaststellen van specifieke wedstrijden en speeltijden is overleg vereist tussen het competitiebestuur betaald voetbal, de clubs, de supporters, de lokale autoriteiten en ESPN.

