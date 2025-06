‘Enorme domper voor Ajax: onderhandelingen lopen stuk’

Ajax heeft slecht nieuws gekregen in de poging om van de hand te doen. De Amsterdammers waren in onderhandeling met Fortuna Düsseldorf, maar deze zijn stukgelopen, zo meldt de IJslandse journalist Orri Rafn Sigurdarson.

Hlynsson maakte in seizoen 2023/24 de overstap van Jong Ajax naar het eerste elftal, maar een echt goede indruk wist de IJslander niet te maken. Afgelopen winter besloot Alex Kroes hem daarom te stallen bij Sparta Rotterdam. Nu hoopt de technisch directeur de middenvelder definitief van de hand te doen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kees Smit reageert in zes woorden op interesse van Ajax

In Nederland zouden FC Twente en AZ belangstelling hebben voor Hlynsson, maar er is ook buitenlandse interesse voor de 21-jarige. Volgens Sigurdarson heeft Ajax namelijk onlangs onderhandeld met Düsseldorf over een transfer van de IJslander. Inmiddels is duidelijk dat de onderhandelingen met de ploeg die uitkomt op het tweede Duitse niveau zijn stukgelopen.

LEES OOK: Financieel drama dreigt voor Ajax door Jay Gorter

Volgens Sigurdarson is Ajax namelijk enkel van plan om Hlynsson te verkopen en wil de nummer twee van Nederland niet meewerken aan een verhuur. Daarbij heeft Kroes een vaste prijs in gedachten. Tegen deze ‘juiste prijs’ zal de middenvelder worden verkocht. Het is niet duidelijk wat de vraagprijs van Ajax precies is.

Viðræður milli Fortuna Dusseldorf og Ajax um 🇮🇸 féllu upp fyrir sig / gengu ekki upp.



Ajax hafa fasta upphæð í huga og hafa neitað því að senda Kristian á lán. Hann verður seldur fyrir rétt verð eru skilaboðin. https://t.co/w2FIQQdnlI — Orri Rafn Sigurdarson (@OrriRafn) June 23, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax denkt opnieuw aan Sulemana, maar wordt afgetroefd door andere CL-deelnemer'🔗

👉 'Galatasaray meldt zich bij Ajax voor Kaplan: dit is de vraagprijs'🔗

👉 'Ik denk dat Ajax-supporters dolblij zijn dat hij geen coach van Ajax is geworden'🔗

👉 'Tadic tekent tweejarig contract: jaarsalaris van 4 miljoen euro' 🔗

👉 Khalid Boulahrouz maakt Ajax-speler in één zin finaal af 🔗