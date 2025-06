Matheus maakt nieuwe transfer en herinnert zich 'prachtig gezicht' na nederlaag

Doelman heeft een nieuwe club gevonden. De Braziliaan verruilt SC Braga voor Rode Ster Belgrado, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. Vorig seizoen speelde Matheus in de tweede seizoenshelft nog op huurbasis voor Ajax, dat de koopoptie niet lichtte. Met zijn overstap naar Servië is een bedrag van 1,25 miljoen euro gemoeid.

Voor de 33-jarige Matheus komt zo een einde aan een lang dienstverband bij Braga. Hij werd in 2014 overgenomen van América Mineiro en speelde sindsdien 365 officiële wedstrijden. Hij was jarenlang de eerste doelman, maar was zijn basisplek verloren en mocht daarom verhuurd worden aan Ajax. In Amsterdamse dienst kwam hij tot tien officiële duels. Bij Braga tekent hij een contract voor twee seizoenen, met de optie tot een extra jaar.

“Ik wil allereerst God bedanken”, zegt Matheus op de website van Rode Ster, dat zich vorig seizoen als kampioen van de SuperLiga plaatste voor de tweede voorronde van de Champions League. “Ook bedank ik de voorzitter van de club en iedereen die betrokken was bij de onderhandelingen. Ik ben ontzettend blij dat ik hier ben. Ik ben bij een grote club terechtgekomen, met een rijke historie en trouwe fans.”

Matheus speelde met Braga in het Europa League-seizoen 2021/22 al eens tegen Rode Ster. In de groepsfase werd in Servië met 2-1 verloren en thuis met 1-1 gelijkgespeeld. “Ik herinner me die wedstrijd nog goed, al weet ik de uitslag niet meer precies”, zegt hij over het uitduel. “Wat me vooral is bijgebleven, is de tunnel waar je het veld opkomt. Dat is echt een stukje clubgeschiedenis. En natuurlijk de fans: die vierden toen feest, het was prachtig om te zien. Als je in dit stadion speelt, zijn de supporters echt de twaalfde man.”

