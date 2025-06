Farioli in verband gebracht met 30-voudig landskampioen

Voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli wordt opnieuw in verband gebracht met het hoofdtrainerschap van FC Porto. De Portugese topclub staat volgens Record op het punt zich te ontdoen van de huidige trainer, Martín Anselmi.

Farioli vertrok aan het einde van het afgelopen seizoen na één jaar bij Ajax, dat hij naar de tweede plaats in de Eredivisie wist te leiden. De 36-jarige Italiaan werd sindsdien met verschillende clubs in zijn vaderland én in het buitenland in verband gebracht, maar heeft tot op heden geen nieuwe klus weten te bemachtigen. Volgens Portugese media is het aannemelijk dat Farioli op de radar van Porto zal verschijnen.

Porto heeft de 39-jarige Anselmi namelijk laten weten dat het niet met hem verder wil, zo meldt Record. De trainer is pas sinds januari van dit jaar actief bij de dertigvoudig landskampioen. Onder Anselmi eindigde Porto als derde in de Portugese Primeira Liga, op ruime afstand van landskampioen Sporting CP en nummer twee Benfica. Daardoor grijpt de club naast een startbewijs voor de Champions League. Op het WK voor clubteams wist Porto de poulefase niet te overleven. In een groep met Palmeiras, Inter Miami en Al-Ahly pakten de Portugezen slechts twee punten.

Voordat Porto afgelopen winter bij Anselmi uitkwam, was ook Farioli in beeld, zo meldden Portugese media destijds al. De Italiaan bleef Ajax op dat moment echter 'gewoon' trouw, om aan het einde van het seizoen alsnog zijn vertrek bekend te maken. Adjunct-hoofdredacteur Vítor Pinto van Record zegt in een video-item dat hij het logisch zou vinden als Porto-voorzitter (en voormalig trainer) Andreas Villas-Boas in de zoektocht naar een opvolger van Anselmi opnieuw bij Farioli uit zou komen. "Als hij in januari de eerste keus was en nu een vrij man is...", zinspeelt de journalist.

