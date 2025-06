‘Fenerbahçe meldt zich bij Ajax voor speler met 50 wedstrijden in eerste elftal’

kan deze zomer vertrekken bij Ajax. Fenerbahçe heeft namelijk navraag gedaan naar de 21-jarige middenvelder, zo weet de Turkse journalist Taylan Sedef. Of de Turken daadwerkelijk concreet gaan worden, is niet duidelijk.

Fitz-Jim beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak bij Ajax. De jongeling, die het seizoen ervoor nog weinig indruk had gemaakt bij Excelsior, kreeg in Amsterdam de kans van Francesco Farioli. Die greep hij met beide handen aan en hij kon met regelmaat op een basisplaats rekenen. In totaal kwam hij afgelopen seizoen tot 44 wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en twee assists gaf.

LEES OOK: Ajax dicht bij vertrek van Mislintat-miskoop

Artikel gaat verder onder video

In de laatste acht wedstrijden van de competitie kwam Fitz-Jim een stuk minder in de plannen voor. Hij kreeg drie invalbeurten en mocht in de wedstrijd uit bij Groningen in de basis beginnen, maar in belangrijke wedstrijden zoals PSV-uit en Twente-thuis bleef de rechtspoot negentig minuten op de bank.

LEES OOK: ‘Ajax ziet mogelijke Hato-opvolger op EK Onder 21’

Nu heeft hij de optie om te vertrekken bij Ajax. Volgens Sedef heeft Fenerbahçe zich namelijk bij Ajax gemeld voor de jongeling en geïnformeerd naar zijn situatie. Het is niet duidelijk of de Turken ook echt concreet gaan worden voor Fitz-Jim, die nog een contract tot medio 2027 heeft in de Johan Cruijff ArenA.

🚨 Fenerbahçe, Ajax’ın genç oyuncusu Kian Fitz-Jim’in şartlarını sordu! https://t.co/1WiDK5LGB9 — Taylan Sedef (@FbTaylans) June 16, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 ‘Ajax hoopt op talentvolle verdediger uit Engeland’ 🔗

👉 ‘Ajax legt bod neer voor Kroatisch ‘pareltje’ (18)’🔗

👉 Devyne Rensch doet rake uitspraken over grote verschillen tussen AS Roma en Ajax 🔗

👉 Ajax vreest nieuwe overval: aanvoerder kan verkassen naar Feyenoord 🔗

👉 Ajax zet Dusan Tadic in de wachtkamer: 'Hij moet geduld hebben'🔗