‘Ajax ziet mogelijke Hato-opvolger op EK Onder 21’

Ajax heeft een nieuwe linksback in het vizier: , zo meldt de Roemeense krant GSP. Scouts van Ajax zouden de mogelijke vervanger van hebben bekeken op de tribunes van het Europees kampioenschap Onder 21.

Dat Hato een groot talent is, mag geen geheim meer zijn. De verdediger werd onlangs opgenomen in de top 10 van grootste kanshebbers op de European Golden Boy Award 2025. Veel clubs in de absolute Europese top worden in verband gebracht met de Rotterdammer.

Hato wordt gelinkt aan clubs als Real Madrid, Chelsea en Liverpool. Mocht het deze zomer inderdaad tot een vertrek komen, dan moet Ajax vanzelfsprekend op zoek naar een vervanger. Volgens GSP kan dat zomaar eens de jonge Roemeense Borza worden.

Borza is de linksback van Rapid Boekarest. Volgens de krant hoeft de negentienjarige Ajax 'maar' vier miljoen euro te kosten. De zaakwaarnemer van de Roemeense jeugdinternational, Giovanni Becali weet bijna zeker dat Borza een transfer gaat maken deze zomer: "Andrei vertrekt voor negentig procent. We wachten op het einde van het EK Onder 21." Bronnen van de Roemeense krant zeggen Ajax-scouts gezien te hebben tijdens een wedstrijd van Roemenië op het EK in Slowakije. Bovendien zou Ajax Borza al maanden in de gaten houden. Het Roemeense talent is overigens, net als Hato, genomineerd voor de Golden Boy Award.

