Ajax dicht bij vertrek van Mislintat-miskoop

lijkt deze zomer definitief te gaan vertrekken bij Ajax, zo weet De Telegraaf. De Kroaat, die in 2023 door Sven Mislintat naar de Johan Cruijff ArenA werd gehaald, staat in de concrete belangstelling van Duitse en Engelse clubs.

Mislintat gooide in de zomer van 2023 de hele financiële structuur van Ajax op de schop, door twaalf spelers naar Amsterdam te halen. Niet alleen betaalden de Amsterdammers flinke transfersommen voor deze spelers, die het prijskaartje vaker niet dan wel waard bleken te zijn. Ook deelde de Duitse technisch directeur enorme salarissen uit, die alleen maar hoger zouden worden als Ajax zich plaatste voor de Champions League.

LEES OOK: ‘Ajax ziet mogelijke Hato-opvolger op EK Onder 21’

Artikel gaat verder onder video

Een van deze spelers, was Medic, die destijds voor een bedrag van drie miljoen euro overkwam van St. Pauli. In Amsterdam kwam de Kroaat echter niet uit de verf, waarna Alex Kroes probeerde hem afgelopen zomer te slijten. Daar slaagde hij niet in, maar de mandekker werd wel met koopoptie verhuurd aan VfL Bochum. Met de Duitse club degradeerde Medic echter uit de Bundesliga, waardoor zijn koopoptie niet werd gelicht.

LEES OOK: 'Ajax en grote naam mondeling akkoord: speler tekent spoedig bij'

Nu lijkt de periode van Medic bij Ajax definitief te gaan eindigen, zo stelt De Telegraaf. Er zijn namelijk verschillende clubs die concreet zijn voor de verdediger. Het zou gaan om laagvliegers uit de Bundesliga en (sub)toppers uit de Engelse Championship. Om welke clubs het precies zou gaan, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Medic zelf open staat voor een vertrek bij Ajax.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 ‘Ajax hoopt op talentvolle verdediger uit Engeland’ 🔗

👉 ‘Ajax legt bod neer voor Kroatisch ‘pareltje’ (18)’🔗

👉 Devyne Rensch doet rake uitspraken over grote verschillen tussen AS Roma en Ajax 🔗

👉 Ajax vreest nieuwe overval: aanvoerder kan verkassen naar Feyenoord 🔗

👉 Ajax zet Dusan Tadic in de wachtkamer: 'Hij moet geduld hebben'🔗