Feyenoord kwam Diarra op zeer opvallende manier op het spoor

Feyenoord gaat zich op korte termijn versterken met Gaoussou Diarra van Istanbulspor. De Rotterdammers kwamen hem op een zeer bijzondere manier op het spoor. De agent van Diarra stuurde Dennis te Kloese een berichtje, waarna hij overtuigd raakte.

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat Feyenoord een akkoord had bereikt over de transfer van Diarra. De transfer van de Malinees, die pas een seizoen profvoetballer is, kwam op bijzondere wijze tot stand, zo schetst Voetbal International. Het begon allemaal met een ‘opvallend keurig’ berichtje van een Turkse zaakwaarnemer aan Te Kloese. Door de toon van het bericht wordt de interesse van de algemeen- en technisch directeur gewekt.

“De directeur ziet een snelle dribbelaar, met een actie binnendoor en buitenom en met een verwoestend schot in zijn benen”, schrijft VI. Het is niet voor het eerst dat Te Kloese zo’n filmpje met hoogtepunten krijgt. “Alleen dit keer blíjft hij kijken.” De bestuurder raakt enthousiast en stuurt de video door naar technisch manager Mark Ruijl en de scouting. “Misschien is het wel wat?”

Zoals het hoort, is de scoutingsafdeling aan het begin sceptisch, maar vrij snel ‘kunnen ze niet geloven wat ze zien’. “Het ís wat! Meteen zoeken ze naar extra data en nog meer video's van Diarra om het beeld bevestigd te krijgen. Het komt zelden voor dat ze zó worden verrast.” De scouts besluiten naar aanleiding van het filmpje om Diarra in het echt te bekijken. Met Mali speelt hij een oefenwedstrijd tegen Congo in het Franse Orleans. Daar wordt het beeld dat de scouting van de buitenspeler heeft bevestigd. “De Malinees blijkt inderdaad een rechtsbenige linkerspits met een actie binnendoor en buitenom. Ook dat verwoestende schot blijkt te kloppen.” Direct na de wedstrijd werden de contacten met Diarra en zijn zaakwaarnemer gelegd.

