'Feyenoord plant medische keuring: potentiële opvolger Paixão op korte termijn gepresenteerd'

Alleen de medische keuring staat de transfer van Gaoussou Diarra naar Feyenoord nog in de weg, zo meldt Rijnmond. De 22-jarige Malinees moet voor circa 3,5 miljoen euro overkomen van Istanbulspor en zou volgens de regionale zender in de toekomst mogelijk uit kunnen groeien tot de 'volwaardige opvolger' van Igor Paixão.

Twee weken geleden maakte 1908.nl als eerste melding van de interesse van Feyenoord in Diarra, die afgelopen seizoen vijftien keer doel trof op het tweede profniveau in Turkije. Inmiddels is de deal in kannen en kruiken, zo meldt Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel: "Als zijn medische keuring succesvol verloopt zal Feyenoord op korte termijn aanvaller Gaoussou Diarra presenteren."

Artikel gaat verder onder video

Het voorbije seizoen was voor Diarra pas zijn eerste als prof, waarin hij direct wist te 'verrassen', zo schrijft Van Eersel. "Geroemd vanwege zijn acties binnendoor én buitenom, en loeihard schot met zijn rechter", omschrijft de journalist de kwaliteiten van de Malinees. Diarra verscheen op opmerkelijke wijze op de radar van Feyenoord, zo schetste Voetbal International eerder deze week al.

LEES OOK: Feyenoord kwam Diarra op zeer opvallende manier op het spoor

Na Feyenoord hebben meer clubs zich bij Istanbulspor gemeld voor Diarra, maar de aanvaller is de 'vroege interesse' van de Rotterdammers niet vergeten en zette zelf zijn zinnen op een overstap naar De Kuip: "Zij waren er als eerste bij, en toonden als eerste écht vertrouwen", omschrijft Van Eersel. Feyenoord betaalt voor Diarra een hogere transfersom (zo'n 3,5 miljoen euro) dan bijvoorbeeld voor Luis Sinisterra, die in 2018 voor zo'n twee miljoen euro werd opgepikt. De club vindt dat bedrag 'gerechtvaardigd', aldus de journalist: "Diarra geldt als een ‘selfmade’ prof, die in korte tijd grote stappen heeft gezet en een enorme drive toont. Het traject dat hij aflegde zonder klassieke voetbalopleiding, spreekt tot de verbeelding."

LEES OOK: Boulahrouz laat geen spaan heel van Feyenoord-target: 'Hij komt tekort'

In het eerste bericht over de interesse in Diarra schreef 1908 dat de aanvaller geldt als vervanger van Brighton-huurling Ibrahim Osman, en dat de Malinees in eerste instantie als 'rotatiespeler' aan de selectie van Robin van Persie zal worden toegevoegd. Bij Feyenoord leeft echter de hoop dat Diarra zich snel kan aanpassen aan het niveau. "Als hij zich op de trainingen laat zien, kan hij uitgroeien tot een serieuze concurrent als vervanger van Igor Paixão op de linkerflank. En misschien — als zijn ontwikkeling doorzet — zelfs tot zijn volwaardige opvolger", aldus Van Eersel.

